Киргизия, страна Майдана и ОМОНа

Что сегодня мы с вами знаем о когда-то братской Киргизии, в которой мы были вместе в Советском Союзе? Не так и много. Знаем, что столицу Фрунзе переименовали в Бишкек. Что легендарные Туркестан, Коканд – это все о Киргизии. А еще киргизы – возможно, самый мятежный из среднеазиатских народов, что они на днях в очередной раз доказали. Власти попытались арестовать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме. И с первого раза не получилось. Соратники экс-президента просто перестреляли киргизский ОМОН. Такого не было ни в Грузии во время Революции роз, ни в Украине во время обоих Майданов. Более того, у них были свой Майдан и своя небесная сотня – там во время той революции погибло около ста человек…

Свой Майдан в Кыргыз республикасы (это официальное название) произошел весной 2010 года. В народе нарастало недовольство тамошним «Януковичем» – президентом Курманбеком Бакиевым, он начал слишком туго затягивать гайки. Плюс накануне резко повысили тарифы на электричество, газ, воду, мобильную связь. Плюс народ был страшно недоволен существованием на территории страны американской авиабазы «Манас» (кстати, после киргизского Майдана США ее вскоре закрыли и передали властям).

Протест начался не в столице, а в областном центре Талас, где оппозиция захватила здание областной государственной администрации. На следующий день были взяты администрация в Нарыне и телецентр в столице. Захватывали это все люди с помощью палок и камней. А когда была предпринята попытка взять Дом правительства, по людям открыли огонь снайперы Национальной гвардии. По официальным данным, они убили 84 человека. Приказ на открытие огня дал брат президента Бакиева Жаныбек. Попутно оппозиция разгромила здание Жогорку Кенеш – местного парламента – и сожгла Генеральную прокуратуру Киргизии.

Курманбек Бакиев позорно сбежал из страны (никого не напоминает?) сначала в Казахстан, а потом в Белоруссию. Власть отошла к временному правительству, которое возглавила Роза Отунбаева. Милиция перешла на сторону народа. А потом последовал референдум о принятии новой Конституции, по которой страна стала парламентской республикой. Примечательно, что лидер страны Роза Отунбаева не имела права баллотироваться на пост президента, а руководила временным правительством. Новым президентом стал Алмазбек Атамбаев.

Кстати, один из популярных новостных сайтов Киргизии называется «Майдан», это так, о схожести наших стран.

Самым негативным моментом киргизской революции стали межнациональные столкновения. В Киргизии около 15% населения составляют узбеки, и две национальности между собой, мягко говоря, не очень дружат, говорят на разных языках.

Алмазбек Атамбаев отработал президентом один срок, ему на смену пришел Сооронбай Жээнбеков. Ну и, как водится (тут Украина и Киргизия тоже очень похожи), новый глава стал обвинять «папередников» во всех смертных грехах (знакомая ситуация, не правда ли?). Алмазбека обвинили в незаконном обогащении. В частности, ему приписывают откат, якобы полученный от китайцев за ремонт ТЭЦ в Бишкеке, там дело дошло до аварии. Плюс Атамбаев выпустил на свободу главного вора в законе Киргизии Азиза Батукаева. Ну и других грехов накопилось, по мнению нынешней власти.

С Атамбаева сняли президентскую неприкосновенность. Но… вот у нас такое уже вряд ли возможно. Атамбаев поставил действующему президенту ультиматум – отставка Генпрокуратуры, КГБ, правительства и парламента. На все про все он дал властям два месяца. А сам забаррикадировался в своем поместье в селе Кой-Таш в Чуйской долине, да-да, самом известном в СССР месте по выращиванию конопли, действие романа Чингиза Айтматова «Плаха» там происходит.

Когда в конце прошлой недели Атамбаев отказался прийти на допрос, новый президент отправил на штурм его резиденции милицейский спецназ, он там, как и в России, называется ОМОН. И чем все закончилось? Один омоновец убит, 36 человек ранено, начальник областной милиции в коме, ему проломили голову, а власть в Бишкеке в прострации. Дом и поместье бывшего президента охраняли его сторонники, их около двух тысяч.

Но уже на следующий день в Кой-Таше спецназ КГБ все-таки задержал Алмазбека Атамбаева. При втором штурме обошлось без убитых, но десятки человек получили ранения. Кроме бывшего президента, задержаны девять его сторонников. Интересно, что уже на следующий день всех задержанных проведали представители Киргизского национального центра против пыток. У нас такого вообще нет! Да и вспомните, к примеру, как к Юлии Тимошенко, не раз баллотировавшейся в президенты, во время задержания в СИЗО не пускали дочь, адвокатов, личного врача «по причине, что она не встает с постели». Пожалуй, Киргизия демократичнее Украины будет…

Задержанному экс-президенту уже не инкриминируют махинации вокруг ТЭЦ в Бишкеке с китайским следом. Пока официально выдвинуто одно обвинение – в том, что выпустил на свободу криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ну и готовятся еще обвинения. Настоящим потрясением для автора этих строк стал тот факт, что электронное декларирование доходов и расходов чиновников в Киргизии ввели раньше нас на целый год! Причем при президенте, которого вот только арестовали. Ему хотят вменить нечестное декларирование. Якобы он в селе Кой-Таш не задекларировал 5 соток (по украинским меркам просто смешно!), а в своем родном селе Арашан четверть гектара, то есть 25 соток. Какой-то не президентский размах, однако. При этом Атамбаев декларировал 5700 гектаров арендованных пастбищ. В общем, странноватая история, и для нас, напичканных слухами о том, что украинские лидеры якобы наворовали за годы президентства миллиарды, просто забавная. Преступления Атамбаева пока тянут на год-два заключения. Хотя смерть омоновца – это серьезно, но сам он точно не стрелял. Пока его задержали на два месяца.

Что будет дальше с ситуацией в Киргизии? Никто не знает. Американской военной базы там уже нет, зато есть российская, а это, как показывает опыт, не самый лучший гарант стабильности. Кстати, милиционера, находящегося в коме, отвезли в Москву лечить.

История знает немало примеров, когда люди, даже находясь в тюрьме, поднимают целые нации. Нельсон Мандела, Вацлав Гавел… Кстати, киргизская власть даже оружием побряцать особо не может – вся армия Киргизии насчитывает 12 тысяч человек. Опальный президент Атамбаев, в случае чего, вероятно, вполне может собрать не меньшее количество своих сторонников.

Интересно, что скажет Китай, у которого общая граница с Киргизией? А также Турция – киргизский и турецкий языки очень похожи, это зона турецких интересов, Турция оказывает военную помощь стране и даже списывает ей долги. Рэджеп Эрдоган среди первых 11 августа поздравил действующего президента и всех киргизов с праздником Курман Айт (во многих странах его называют Курбан-Байрам). Также и все соседи – главы Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, эмир Кувейта, президенты Алжира и Эмиратов, и даже Махмуд Аббас из Палестины. Похоже, мусульманский мир на стороне действующего президента Жээнбекова. Будем надеяться, все разрешится мирно и по закону. У киргизов это получается.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».