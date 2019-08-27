Олимп, Акрополь, Парфенон, или В Греции есть все!

Турист со стажем, коллега и друг нашей редакции Сергей Якунин с женой и дочкой недавно побывал в Греции. Семья привезла из путешествия невероятные фотографии и впечатления, которые с удовольствием демонстрирует окружающим. Сергей поделился воспоминаниями, впечатлениями и советами с читателями «УЦ».

– После того как наша десятилетняя Светланка в Украине поднялась на все горы–двухтысячники, мы искали возможность совместить отдых на море и восхождение. Такой страной оказалась Греция, на территории которой есть Олимп – гора с тремя вершинами, наибольшая из которых Митикас. Ее высота 2915 метров. Это на тысячу метров больше, чем самые высокие горы в Украине. Впервые в нашей практике мы не пользовались услугами туроператоров, решили «намазать этот безвиз на хлеб».

Билеты до Афин купили за полгода до отъезда – это очень выгодно. Местом остановки выбрали небольшой городок Артемида, расположенный в восточной части материковой Греции, в 25-ти километ­рах от Афин. Туда ходит городской транспорт, что очень удобно. К тому же там прекрасный пляж, очень тихий и спокойный. Там нет людей, по нашим меркам. В будние дни число отдыхающих исчисляется десятками. В выходные там многолюднее. Но в общем это тихое место. Такое, как мы себе и представляли: Греция, песок, море волшебного цвета, легкий ветерок и блаженство. Море в Греции – самое изумительное из тех, на которых мне довелось побывать, а побывал я на многих.

В Артемиде мы стали планировать свое «продвижение» по Греции. Безусловно, воспользовались близостью к Афинам, чтобы походить по историческим местам. В первую очередь это Акрополь с его Парфеноном. Тут такой интересный момент: мы два дня не решались приблизиться к Акрополю – было опасение, что разочаруемся. Картинка из учебника истории за пятый класс, наверное, у каждого в памяти. Я смотрел на нее в детстве и представлял то героическое время, где все сказочное, мифологическое, обросшее легендами. И была боязнь того, что увидишь совсем не то, что рисовало твое воображение.

Первый день в Афинах мы просто гуляли по городу и смотрели на Парфенон издалека. На следующий день мы все-таки собрались с мыслями, силами, перекрестились и пошли. И то не сразу на Акрополь. Там есть еще одна вершина – Ликавитос. Это самый высокий холм на территории города, с которого открывается шикарнейшая панорама. Мы поднялись туда пешком, хотя можно было на фуникулере. Но подъем и спуск на нем, во‑первых, стоит 7,5 евро, и мы на 21 евро отобедали, когда спустились. А во‑вторых, и это главное, фуникулер перемещается в туннеле, где ничего не видно. Мы же, поднимаясь пешком, любовались видами города, который открывался постепенно, пластами.

Когда поднялись на самый верх, увидели Парфенон сверху. И он, к счастью, был похож на тот, который мы себе представляли. Сфотографировались на его фоне и пошли гулять по городу, в котором уже научились ориентироваться. На Парфенон мы поднялись «с тыла», так как знали, что на холмах Акрополя есть селения – там живут потомки людей, которые два века назад отстраивали город после сражения с турками. Самой дешевой рабочей силой тогда были люди с островов, а земли свободной не было. Вот они и селились на холмах. Притом так плотно, что образовались колонии с очень узенькими улочками, где едва помещается один человек. Мы прошлись, посмотрели, как живут люди, которые не были в восторге от того, что там ходят туристы.

Парфенон – место уникальное. От самого входа ощущаешь мурашки по телу и волосы дыбом. Этот мрамор, которому более двух тысяч лет… Ты касаешься его и переживаешь непередаваемые чувства. В принципе, в Афинах везде мрамор: тротуары, ступеньки, облицовка. Потому что мрамор дешевле асфальта. В некоторых местах очень скользко ходить.

Время, проведенное на Парфеноне, пролетело незаметно, но оно было волшебным. Главный храм, от которого остался один остов с колоннадами и перекрытием, очень впечатлил. У этого храма Афины сложная история: он был и христианским, и мусульманской мечетью. Причем самые значительные изменения в его конструкцию внесли как раз христиане. Мусульмане просто приспосабливались к тому, что есть. Во всяком случае, они не сбивали изображения языческих героев.

На Парфеноне есть определенные правила. Например, там нельзя есть, устраивать пикники. Нет пунктов продажи съестного. Можно только воду пить. И второе: там нельзя фотографироваться с флагом своей страны. Мало того, что охрана выведет нарушителей, но еще и заставит удалить все снимки с фотоаппарата. Мы об этом не знали и, конечно же, хотели сфотографироваться с украинским флагом. Но перед нами парень из какого-то африканского государства разложил свой флаг, тут же налетели полицейские, заставили удалить фото и вывели его с территории…

Билет на Парфенон стоит 20 евро. Для детей вход бесплатный. Греки считают этот объект настолько важным для себя, что его охраняет спецназ. Там можно пребывать до восьми вечера, после чего всех настойчиво выпроваживают, сотрудники спецназа клянутся охранять Парфенон и только потом заступают на дежурство. Это происходит очень зрелищно, и на это можно смотреть бесконечно, как и на смену караула возле парламента Греции.

Приехать в Грецию и не побывать на островах недопустимо. В десяти километрах от Артемиды есть порт, откуда идут паромы на острова Эгейского моря. Мы выбрали остров Тинос, родину бога ветров Эола. В жару под пятьдесят градусов на солнце очень хотелось ветра. Там действительно дует устойчивый ветерок, отчего этот остров любят виндсерферы.

Паром оказался достаточно стремительным – судно аэродинамических форм, на которое заезжают автомобили, заходят люди. Сто тридцать километров мы преодолели за два с лишним часа – это достаточно быстро. Мы думали, что Артемида – это рай. Но, когда прибыли на Тинос, поняли, что рай там. На пляже вообще никого нет. Достопримечательность острова – Церковь Благовещения. Она считается Богородичной святыней. Каждый год 15 августа туда съезжаются паломники со всего мира, которые четыреста метров – от порта до церкви – преодолевают на коленях. У каждого к спине привязана зажженная свеча длиной полтора метра. Подъем достаточно крутой, но люди считают, что таким образом усиливают свой молитвенный подвиг.

Таких дней в году три, и за счет них островитяне живут весь год. Основной вид заработка – лавочки с сувенирной продукцией и церковной атрибутикой. Мы, конечно, побывали в церкви. Она прекрасна! Все помещение в подарках от паломников, вплоть до драгоценностей, и все это подвешено, разложено вокруг икон. Впечатляет.

Пляж, на котором мы наслаждались морем, километрах в трех от города. Симпатичная лагуна, песок. Кстати, все пляжи в чистоте содержат таверны – кафешки, торгующие едой, напитками там же. Естественно, пляжи в идеальном состоянии. Ну и отдыхающие не мусорят. Там установлены столики, лежаки, зонтики. На столиках пепельницы, вокруг урны, контейнеры. Хочу сказать, что за восемнадцать дней пребывания там мы ни разу не видели, чтобы люди на пляже что-то пили, кроме кофе или лимонада. Компаний с бутылками спиртного там нет. И пьяных скандалов на пляжах мы не видели. Вход бесплатный. Пользоваться лежаком и зонтиком ты можешь, заказав в таверне хотя бы чашечку кофе.

Посмотрели мы Тинос, покупались и начали потихоньку перебираться на север Греции, потому что там находится Олимп, провинция Македония. Вот как у нас везде написано «Крым – это Украина», так там везде можно увидеть «Македония – это Греция». Ну, этот конфликт многим известен: соседнее государство Македония использовало название, которое греки считают своим. И недавно страна Македония стала Северной Македонией.

Мы купили билеты на скоростной поезд (350 километров преодолели за 2 часа 15 минут), приехали в город Катерини. А апартаменты забронировали в городке Лептокария, расположенном у подножия Олимпа. Север Греции по сравнению с югом – это как будто ты на Лузановку в Одессе попал. Это тысячи людей. Невозможно, чтоб на тебя не наступили на пляже. Чтоб занять место, надо вставать в шесть утра и идти. Почему? Потому что туда едут болгары, сербы, хорваты, россияне, украинцы. На юг они не едут, потому что и тут такое же море, поэтому такая масса людей.

Хорошо, что нашей целью было не море и не пляж – мы этим уже насладились. Нашей целью на этот раз были горы. Мы знаем, что погода в горах часто меняется, а Олимп укрыт тучами почти постоянно. В пять утра хозяин апартаментов подвез нас как можно ближе к горе, и мы пошли на вершину. Маршруты там четко маркированы, тропа обозначена, ухоженная. Это заповедник, там нельзя разжигать костер, ставить палатку где попало. Но ее и не получится поставить, потому что подъем крутой и нет воды.

С высоты 500 метров до 2100 мы поднялись за четыре с половиной часа. На этой высоте расположен альпинистский приют – место, где собираются любящие горы люди. Там можно пообщаться с единомышленниками со всего мира. Там даже была группа из Украины – человек девять. Мы туда пришли к обеду. Планировали перекусить, часок отдохнуть и пойти дальше. Там, кстати, можно поставить палатку за 5 евро в сутки, а можно воспользоваться бараком. Это что-то типа хостела – с двухъярусными кроватями, душем, туалетом. Там обустроена кухня. Воду, продукты поднимают на осликах. На месте можно заказать кофе, сендвич, спагетти и прочее.

Нам до вершины оставалось 800 метров, но тайфун, который налетел на Грецию, зацепил, нас. И группы профессиональных альпинистов спустились с вершины – их сдувал ветер, они не могли двигаться. Там, где мы находились, заканчивалась растительность, деревья, а выше – каменистая поверхность, скалы. Мы решили ждать, когда распогодится. Уже вечером приняли решение заночевать. Ночью был мрак: гроза, дождь стеной, ветер. Точно, как будто Зевс разбушевался. К утру стихия утихла, но туман был такой, что за пять метров ничего не видно. Мы прождали до обеда, и туман не рассеялся. Решили не рисковать. По крайне мере, в этот раз. Преодолев 2100 метров, мы не дошли каких-то 800 метров до вершины. Досадно было. Но ничего.

Вернулись и решили двинуться на Метеоры. Это скалы, похожие на растущие из земли огромные столбы. А на их верхушках – монастыри. Чтобы пройти шесть действующих монастырей, надо преодолеть несколько десятков километров. Под Метеоры мы приехали часов в десять утра, а обратные билеты у нас на семь вечера. Мы принципиально не брали такси, потому что ездить в машине по таким местам глупо. Пошли пешком. Времени у нас хватило на два монастыря – мужской Святого Николая и женский Варвары. Много времени занимает подъем. Монахи устроили себе что-то типа лифта: корзины, веревки. Так они поднимают продукты и сами пользуются. Прошли мы 12 километров, и в шесть вечера были еще около Метеоров, а через час поезд. Мы бы и рады взять такси, но нет ни одной машины. И мы рванули пешком. Это было километров пять, как раз час ходьбы, и на вокзал мы ворвались с гудком поезда об отправлении. Даже железнодорожники помогали, крича, чтоб двери поезда не закрывали, – так мы бежали.

Надо сказать, что нам в Греции везло на людей. Они такие доброжелательные, готовые помочь в любой ситуации. Еще в самолете, летя туда, мы познакомились с попутчиком, который нам много рассказал о Греции. Человеку со стороны довольно сложно интегрироваться в местную инфраструктуру: научиться пользоваться общественным транспортом, всевозможными автоматическими благами цивилизации, которых там очень много. А еще мы познакомились с женщиной, которая вышла замуж за грека и проводила экскурсии по Афинам. Она обрадовалась, что мы из Украины, и бесплатно организовала для нас экскурсию по городу.

Может, кому пригодится: билет на общественный транспорт продается не на поездку, а на время. Единый билет на метро, автобус, троллейбус, трамвай – минимум 90 минут. Стоит 1,70 евро. Но ты сам должен следить за временем. Отсчет начинается с того момента, когда ты приложил билет к валидатору в любом из видов транспорта. То есть ты за евро семьдесят можешь или одну остановку проехать, или ехать полтора часа. Если контролер увидит, что билет просрочен, заплатишь 50 евро штрафа.

У нас была ситуация: от Артемиды до афинского метро 50 минут езды. И еще 40 минут оставалось на поездку в метро. Как раз под обрез. Но на выходе из метро ты тоже прикладываешь билет к валидатору на турникете, и если билет просрочен – к тебе подойдут с целью оштрафовать. У нас такое однажды случилось: на выходе из метро у нас закончилось время, а купить новый нет возможности. По логике, мы должны были заплатить штраф. Но мы вспомнили, как в киевском метро преодолевали турникет, когда у нас не было денег, и применили эти навыки в Греции: пристроились к афинянке с сумками и собачкой в руках и протиснулись с ней. Каемся, нарушили. Но потом мы обратили внимание, что и греки пользуются таким приемом – и к нам пристраивались.

В целом по Греции мы накатали 1200 километров: и пешком, и на всех видах транспорта. Восемнадцати дней оказалось достаточно. Не стоит бояться самому себе организовывать отдых. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что тебе навязывают турфирмы. Человек же по природе свободолюбив. Это надо помнить и использовать.

Записала Елена Никитина, «УЦ».