«Премия Дарвина» вручается…

Подросток потерял много крови, ему едва не ампутировали ногу в результате столкновения с рекламной конструкцией в центре Кропивницкого. В смысле, прогуливаясь с приятелем в полчетвертого утра, от большого ума ударил ситилайт ногой. С разгону. А стекло возьми и разбейся…

Видео с одной из камер наблюдения, зафиксировавшей эпизод, попало в национальные новости и стало хитом соцсетей. Только в Telegram-канале о людской глупости «Премия Дарвина» на момент написания статьи его просмотрело больше 72 тысяч пользователей.

Сегодня родителям 15-летнего хулигана, личность которого не разглашают, угрожает административная ответственность, штраф и другие расходы, которые могут оказаться весьма значительными.

Главврач детской областной больницы Василий Хорощак говорит, что угроза ампутации, о которой говорили изначально, миновала. Ногу сшили, идет процесс лечения. Сколько он продлится – не готов сказать.

– Рано о чем-то говорить, еще не срослись сухожилия, это длительное время, будем смотреть, – говорит Хорощак.

В секторе коммуникации областной полиции тем временем подтвердили: на мать нарушителя составлен протокол по ч.3 ст. 184 Админкодекса. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Штраф, который может наложить суд в соответствии с санкцией, – до 85 гривен.

Это, по большому счету, легкий испуг по сравнению с затратами на лечение, которые родители уже наверняка понесли и еще предстоит понести. Другое дело – возможная компенсация ущерба.

По словам Ирины Саенко, председателя Союза рекламистов Кропивницкого, изготовить и смонтировать ситилайт стоит 32 тысячи гривен. Конечно, он не был уничтожен полностью, но менять пришлось как минимум стекло, по видео похоже, что с обеих сторон. Это может быть поликарбонат, может быть триплекс – стекло с прослойкой. Как бы то ни было, в среднем квадратный метр оценивают в 100 долларов. Точно пришлось менять также резиновые уплотнители, скорее всего – и лампы подсветки.

Представитель киевской фирмы «Бигборд», собственника конструкции, по телефону сообщил «УЦ», что в полицию подано заявление об установлении личности нарушителя. Пока официального ответа от правоохранителей не получили. Из СМИ знают, что вандал – несовершеннолетний и отвечать будут родители. Решение о том, подавать ли иск о возмещении убытков и на какую сумму, будут принимать уже на основании полной информации. Условно, если речь о малоимущей семье – одно дело, если о «зажравшихся мажорах» – другое.

Коллеги, сталкивавшиеся с родителями хулигана в больнице, говорят: как минимум у парня полная семья, есть мама и папа, по виду – среднего достатка. На маргиналов не похожи.

Понятно, возраст сложный, как говорят, переходный. Гормоны, плохая компания. Многие вполне благополучные и благонадежные сегодня граждане в свои 15, бывало, тоже шатались по ночам в поисках приключений. Но идиотизм конкретного поступка, безусловно, зашкаливает, вопросов и к родителям несовершеннолетнего, и к школьным учителям – полно. Причем не к каким-то конкретным на самом деле.

В Союзе рекламистов утверждают: дети массово уничтожают рекламные конструкции, поврежден чуть не каждый третий ситилайт в Кропивницком. Вполне возможно, часть из них – теми, кто готовится поскорее «свалить отсюда», потому что не хочет жить «в этом говне».

Серьезных травм до последнего случая удавалось избежать только чудом. И главное – непонятно, с чего именно этот рекламный носитель вызвал столь бурный прилив агрессии. Там было объявление о наборе на работу – что-то вроде «требуются швеи»…

Андрей Трубачев, «УЦ».