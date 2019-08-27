С трубой в мешке

По Кропивницкому среди бела дня разгуливал человек с гранатометом, сообщили в первый рабочий день после праздников интернет-СМИ, опубликовав целый фотоотчет о том, как патрульные кладут лицом в асфальт кого-то в трениках.

Ссылались, конечно, на собственные источники в правоохранительных органах, тут же указав, что фото – из соцсети Facebook.

Фабулу, как водится, дали скупо. Мол, днем 25 августа на улице Жадова мужчина вышел из пиццерии с гранатометом в руках и направился в сторону супермаркета. С собой имел белый мешок, в котором и был гранатомет. Отмечалось также, что в полиции подтвердили: инцидент был. И пообещали подробности после экспертиз.

Как говорили в известной передаче, внимание, вопрос: что, черт побери, было в руках у мужчины – мешок, гранатомет или мешок с гранатометом? И если все-таки мешок, то откуда полицейские узнали, что внутри и что мужчину нужно «винтить»?

Ответ на последний вопрос мы нашли – по данным наших источников в полиции, на предмет, который вызывал подозрения, обратили внимание неравнодушные граждане. А обратив, сообщили о своих подозрениях полицейским.

После задержания мужчина с мешком был доставлен в отделение, его личность установили – житель Кропивницкого 1986 года рождения, не судим. Не был участником АТО/ООС, происхождение изъятого предмета пока неизвестно.

Сам предмет, по предварительной информации, оказался «отстрелом» – корпусом от ручного противотанкового гранатомета (РПГ). По сути, это просто металлическая трубка, которая даже боеприпасом не считается. Опасности для окружающих он не представляет. По словам разбирающихся людей – таких в последние годы, к сожалению, в стране все больше, снова зарядить один раз отстреленный тубус нельзя – он деформируется от температуры…

В общем, единственная сфера применения «предмета, похожего на гранатомет» – сдача в металлолом, пункт приема которого, вполне возможно, и был конечным пунктом назначения человека с мешком в тот злополучный выходной после двух других выходных. Но бдительные граждане внесли свои коррективы в его маршрут…

Соб. инф.