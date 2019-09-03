Все держим кулаки за парня

О непростой судьбе Винсента-Эммануэля Тимоти Овиаве из Кропивницкого наша газета писала полтора года назад. Сын украинки и нигерийского студента, он рано потерял родителей. Но бабушка и дедушка сделали все для его воспитания. Он отлично учился в школе, был чемпионом Кировоградской области по борьбе панкратион, готовился к поступлению в Академию СБУ, прошел проверки и собеседования, детектор лжи, возможно, стал бы первым в стране темнокожим офицером спецслужбы. Но злая судьба подбросила парню новое испытание.

23 мая 2017 года Винсент-Эммануэль шел с тренировки по самому центру города, напротив Главпочтамта. В это время по улице Гоголя, мимо горисполкома, летели «Жигули» ВАЗ 2102. Водитель машины был нетрезв. На красный свет светофора он не успел вовремя притормозить и вылетел на Большую Перспективную. А по Перспективной сверху с превышением скорости, на 110 км в час, несся «Фольксваген Поло».

Машины врезаются, летят по воздуху, но водителям почти ничего. А по ходу полета одна из машин сносит светофор. И его стойка ломает ни в чем не повинному парню ноги. Перебиты обе лодыжки, открытый перелом голеностопа. В бессознательном состоянии парня везут в детскую областную больницу, где срочно оперируют голеностоп. Эта срочность потом вылезла боком – кости срослись неправильно.

А еще одно из колен было полно осколков малой и большой берцовых костей. В Кропивницком, увы, нет специалистов, которые бы взялись за их удаление, ни в одной из наших больниц. Пришлось ехать в Киев, только там взялись за ногу парня.

С той поры Винсент перенес уже пять операций. О карьере в СБУ, о спорте пришлось забыть. Поступил в наш педагогический университет. На отлично закончил первый курс. В рамках перекомиссии по инвалидности прошел обследование в Киеве. И – новая беда, надо срочно оперировать колено, иначе можно потерять всю ногу… По ряду причин коленный сустав разрушается – последствия первых, не самых удачных действий медиков, повышенная нагрузка на ногу и т.д.

Операцию могут сделать только в столице, в Институте травматологии и ортопедии. Цена операции – 51 тысяча гривен.

Как рассказала «УЦ» бабушка парня Наталья Дмитриевна, вообще-то они планировали провести операцию на голеностопе. Но во время обследования в Киеве открылась ситуация с коленом. «10 сентября будет операция. Деньги мы уже собрали, очень помогли одноклассники и другие неравнодушные люди. Дай Бог, чтобы операция прошла успешно. Но потом будут другие вопросы. Как минимум 3 месяца после операции Винсент не сможет ходить. Поэтому сейчас уже занимаемся переводом его на индивидуальную форму обучения. И операцию на голеностопе никто не отменяет, просто она переносится на год».

Будем держать за парня кулаки, чтобы операция прошла успешно. Хватит уже испытаний со стороны судьбы, парень нагрешить не успел на столько наказаний. Будь здоров, Винсент-Эммануэль!

Геннадий Рыбченков, «УЦ».