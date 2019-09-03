Институт имени Роберта Эльворти – вперед и вместе!

Экономико-технологический институт имени Роберта Эльворти демонстрирует среди вузов Кировоградской области самые высокие темпы развития и новаций. Всего пару месяцев назад институт получил лицензию на новую специальность «Прикладная механика», а буквально накануне Дня знаний была получена еще одна лицензия – на специальность «Компьютерные науки». И это далеко не все.

Как сказал на открытии нового сезона в институте (не было никаких построений, митингов, заседаний и прочих дремучих вещей) первый проректор Игорь Василенко, когда институт начинал работать в новом формате два года назад, студенты могли освоить только три экономических специальности. Сегодня их уже пять, плюс уже упомянутые «Прикладная механика» и «Компьютерные науки» в скором времени.

В первый день занятий в гости к студентам пришел глава правления – генеральный директор АО «Эльворти» Сергей Калапа.

– Я прошелся по этажам, по кабинетам и залам. Знаете, сам бы с удовольствием сейчас сел за парту, чтобы учиться в таких условиях. Учимся мы всю жизнь. Я сам заканчивал школу «для мамы», институт «для папы», а всю последующую жизнь учусь уже для себя. Потому что сегодня, чтобы соответствовать тем вызовам, которые нам бросает жизнь, надо постоянно учиться новому, приобретать какие-то новые навыки, искать, не сидеть на месте.

В институте учат находить информацию и правильно ее использовать. Меня так не учили. Учили каким-то инженерным навыкам, я закончил технический вуз, инженер, думал, всю жизнь буду себе спокойно сидеть, составлять техпроцессы. Но в жизни начало все так быстро меняться! И я стал директором крупной компании. И знаю, что тех знаний, которые давали нам, сегодня недостаточно. Сегодня, чтобы управлять бизнесом, надо иметь широчайший спектр знаний в разных областях.

Я призываю вас, уважаемые студенты, не ограничивать себя в получении знаний, берите всего как можно больше. Здесь, в институте, шикарная атмосфера, отличный коллектив. Желаю вам успехов в учебе, и мы ждем вас на наших предприятиях! Стране нужно больше инженеров, маркетологов, продавцов сложной технической продукции – это дает сегодня деньги. Желаю вам успехов в учебе, комфортного обучения, новых проектов!

– Профессионалы нужны всегда и в любой профессии, – добавил Игорь Василенко

Кроме добрых слов, студенты в первый день учебы ощутили и материальную поддержку. Благотворительный фонд «Эльворти» предоставил гранты семнадцати студентам первого и второго курсов института. Семь грантов – 100-процентная скидка на оплату обучения на один семестр, то есть на бесплатное обучение. А 10 грантов – на 50-процентную скидку на оплату.

– Получили гранты не чьи-то сынки и дочки, а лучшие по показателям студенты и абитуриенты. И на следующий семестр получат подобные гранты те, кто покажет лучшие результаты в учебе, – сказал Юрий Демец, руководитель Благотворительного фонда «Эльворти». – Мы видим, что средства, которые Благотворительным фондом «Эльворти» вкладываются в институт, идут на нужное дело, институт стремительно развивается. И мы будем инвестировать в него и дальше. Первые студенты института имени Роберта Эльворти уже пришли на наши предприятия в рамках дуального образования, и впечатления от них самые положительные. Своей работой институт доказывает, что качественное образование возможно не только в Киеве, но и в Кировоградской области.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».