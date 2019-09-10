Дурнопахнущий фонтан

В редакцию «УЦ» (а также и.о. председателя Кировоградской ОГА Светлане Лобановой и мэру Кропивницкого Андрею Райковичу) пришло открытое письмо от

О.П. Абаносимовой, поддержанное двумя десятками жителей микрорайона Кущевка, в котором она просит разобраться с причинами аварии и принятыми, а также непринятыми, по ее мнению, мерами по ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомним, что 20 августа этого года на улице Херсонской случился прорыв канализационного коллектора, но, поскольку ответ должны дать «компетентные лица», мы пока ограничимся технической стороной вопроса. В смысле – выясним, как такое вообще могло случиться и почему вдруг «мирная» канализация вырвалась наружу фонтаном высотой около десяти метров?

Кто следующий?

Даже беглый просмотр ленты новостей по целевому запросу в Интернете рисует прямо-таки всеобщую картину аварий именно на канализационных сетях украинских городов.

Только в этом году рвануло в Одессе, где, похоже, сброс стоков происходит далеко в море. В перечне – приморские Судак, Мариуполь и Бердянск, где народу пришлось обходиться без централизованного водоснабжения и водоотведения целую неделю. В прошлом году не выдержал коллектор диаметром 2 метра в Харькове – образовалась промоина, в которую целиком ухнуло складское помещение. В 2017-м году из-за канализационного коллектора неслабо размыло грунт под трамвайными путями в Киеве. 2014-й год – снова крупная авария на канализационном коллекторе в Харькове, и 80 тысяч горожан долго ждали ликвидации последствий, обходясь привозной водой. 2006-й и 2011-й годы – «коллектор» приходил и к черкасчанам. Перечень таких аварий практически бесконечный, но в этом списке нельзя не отметить и аварию коллектора мирового масштаба, которая случилась в том же многострадальном Харькове летом 1995 года. В результате выхода из строя насосов Диканевских очистных сооружений, полуторамиллионный город целый месяц задыхался из-за отсутствия воды и канализации! И кажется, что это не предел, потому что система отвода стоков в украинских городах действует по одному принципу, да и строились они приблизительно в одно и то же время. По разным оценкам, износ канализационных коллекторов у нас составляет около 80-ти процентов, что неудивительно, поскольку срок службы им определен не более 20-ти лет, а служат они – больше 50!

«6 на 9»

20-го августа и в Кропивницком, на Кущевке, посреди улицы вдруг ударил мощный фонтан содержимого главного канализационного коллектора. Конечно, в письме Ольги Павловны много эмоций и апокалиптических сравнений, но людей можно понять. Из того, что можно найти в социальных сетях видно, что фонтан из канализации действительно был, что по улицам текла настоящая река, а люди вынуждены были перегораживать ей путь во дворы при помощи подручных материалов. Ну и последствия в виде запаха и грязи тоже присутствуют.

Ликвидировать такую аварию мгновенно достаточно сложно и хлопотно – именно об этом мы и попросили рассказать главного инженера Кропивницкого водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) Александра Атрощенко:

– Авария случилась на канализационном коллекторе диаметром 1 200 сантиметров, который был проложен в 1975-м году. Но никакой канализационной крышки, которую якобы вырвало и подбросило вверх, там не было. Тогда применялись такие технологии, т.е. канализационные коллекторы строились из железобетонна. Почему так? Потому что диаметры большие, поэтому чугун был слишком дорогим, а сталь на канализации из-за агрессивной среды не работает. Проще говоря, не выдерживает. Но и в ж/б трубах есть свои «узкие», то есть слабые места, где со временем тоже возможны нарушения целостности сетей. В нашем случае это так называемые раструбы, места соединения, где входит труба в трубу. Вот часть этого раструба и вывернуло, и стоки вырвались наружу.

– Мы знаем, что обычно канализация ведет себя тихо, течет себе и течет, а здесь прямо, как на нефтяной скважине.

– Почему возник такой фонтан? Само отверстие, получившееся в результате разрушения, небольшое, приблизительно 60 на 90 мм, или 6 на 9 см, но это напорный коллектор, идущий от главной канализационной насосной станции (ГКНС), где аккумулируются все стоки города, и с нее уже перекачиваются на очистные сооружения. Но по отметкам наша ГКНС находится на 70 метров ниже очистных сооружений. Т.е. для того, чтобы перекачать на очистные, нам надо выдерживать давление 7 атмосфер. Поэтому это коллектор высокого давления, и в точке порыва давление было в пределах 5-6 атмосфер. За счет такого давления и получился выброс.

Для того, чтобы убрать фонтан, нам потребовалось какое-то время, потому что это канализация, а не водопровод, где по трубопроводу есть запорная арматура или задвижки. На канализации таких задвижек нет, потому что, грубо говоря, на канализации задвижки не работают. Их если и установить, агрессивная среда очень быстро выведет из строя все, что должно вращаться. Поэтому их нельзя поставить через определенные промежутки. Мы отключились на ГКНС, сразу перешли на другой коллектор, тоже напорный, он немножко новее, где-то 90-х годов, и по нему мы перекачивали стоки на очистные сооружения. Но вот эти стоки, что находились в трубе от очистных сооружений до места порыва, а это в пределах трех километров, эти стоки под статическим давлением шли обратно.

– То есть из высшей точки, согласно законам физики?

– Да. Для того, чтобы их как бы вернуть на насосную станцию и перекачать, нужно время. Повторюсь, надо было согнать самотеком стоки к ГКНС с трубы длиной три километра и диаметром больше метра. Все это время фонтанчик и сохранялся. Где-то до семи вечера мы его уменьшили максимально, а до утра уже раскопали, чтобы понять характер повреждения. Пока мы не убрали все стоки, чтобы снова не затопить, работать не могли, а когда увидели место аварии, приняли решение изготовить стальной бандаж, который сверху закрывает этот узел, раструб. Когда изготовили бандаж из трубы диаметром 1400 мм, на следующий день начали устанавливать – подгоняли и сваривали уже на месте. После установки начали чеканить, то есть уплотнять щели специальной пропитанной набивкой, потом обработали цементным раствором, после чего жидким стеклом. Теперь, поскольку есть подозрение, что труба подразрушена изнутри, делаем опалубку и весь отрезок трубы и бандаж зальем раствором.

– А поменять участок трубы не проще? Все таки агрессивная среда и металл?

– Нет, не проще. Среда на металл влиять не будет, потому что мы его зальем бетоном. Грубо говоря, мы увеличим снаружи толщину узла за счет бетона. Когда он затвердеет, тогда возобновим работу коллектора. По времени это будет со следующей недели, когда выполним все работы.

Сергей Полулях, «УЦ».