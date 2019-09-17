Из активистов – в застройщики?

В областном центре – очередной земельный скандал. Депутаты горсовета на сессионном заседании не поддержали проект решения об отводе участков на улице Кропивницкого для продажи права аренды на аукционе. «Изюминка» – в фамилиях инициаторов вопроса, которыми стали двое известных общественных активистов.

Один из них – Николай Гречуха, первый зампред общественного совета при городском совете, второй – Андрей Лаврусь, руководитель общественной организации Центральноукраинский антикоррупционный офис. Участки площадью в 0,07 и 0,05 гектара предполагается отвести в аренду на 49 лет под строительство автомойки и кафе-магазина по соседству.

Не голосовать за проекты решений коллег призвал депутат горсовета Сергей Бойко, на округе которого находятся объекты.

По его словам, мойка практически перекрыла бы проход к ступенькам, по которым добираются к своим домам жители двух корпусов многоэтажного дома по Кропивницкого, 7. Бойко отметил также, что участки находятся на возвышении перед домом, а мнения их жителей никто не спросил.

Стоить отметить, что проекты землеотводов были согласованы профильной депутатской комиссией еще в прошлом году, а городское управление градостроительства и архитектуры высказывало предостережения относительно возможного строительства на участках, под которыми находятся коммуникации.

Конечно, коллеги тут же вспомнили о том, что Лаврусь в свое время был помощником нынешнего секретаря городского совета Андрея Табалова – в бытность того народным депутатом. Да и вопросы о том, за какие Лаврусь со среднемесячным доходом около 20 тысяч гривен на семью из трех человек и Гречуха – работник бывшего ПТУ №4, собираются строить коммерческие объекты, не выступают ли в качестве «подставных», либо просто хотят перепродать участки с целью подзаработать, – у многих возникли.

В прошлую пятницу на месте собрались местные жители во главе с депутатом на округе, пришли и заявители по земельным вопросам. Пояснили, что хотят провести честный аукцион, причем не для себя, а для инвестора из другой области.

– Будет ставить иностранное оборудование, которое имеет сертификат, подходит по стандартам, – сказал Лаврусь в комментарии «УЦ». – Первый инвестор, который был, поскольку бюрократия затягивается, просто поехал в другой регион строить мойку. Это уже мы нового нашли. С самого начала должно было быть комплексом, мойка и рядом кафе-магазин. Когда уже разрабатывался проект землеустройства, мы выяснили, что там уже есть государственные акты на землю, и в той площади, как должно было, оно не построится. Прошлого созыва депутаты дали, там три гаража находятся, и государственные акты на землю есть у людей.

Что за инвестор конкретно – не уточнил, мол, пока это будет неправильно. Все, что сказал, – с бизнесменом, который строит эти мойки по Украине, дословно, «нас познакомили люди».

Собравшиеся в итоге единогласным голосованием поручили Сергею Бойко разработать и вынести на сессию проекты решений, которые запретили бы передачу участков, проведение любых аукционов, строительство мойки и торговых объектов. Вместо этого на территории хотят обустроить сквер. Собственно проекты Бойко пообещал представить уже на этой неделе.

Общественник-заявитель, в свою очередь, высказал определенные сомнения по поводу «аутентичности» упомянутого собрания и адекватности выдвинутых претензий – мол, участие принимали и жители других адресов, к тому же участки, о которых идет речь, вообще не попадают в рамки придомовой территории.

– На встрече я увидел, например, что приходят люди, у них уже написаны на листочке заготовки, что зачитывать, что говорить. Это свидетельствует о том, что с людьми провели работу, – считает Лаврусь. – Кто-то им понарассказывал, что если будет мойка, то все будет сливаться им под дом… Понятно, что если водоотведение – это канализация, если подача воды – водопровод. Если что-то запрещенное – у нас есть куча контролирующих органов, которые придут и проконтролируют. Мы это людям объяснили, и они вообще по-другому потом реагировали…

Он отметил также, что мойка – налоги, рабочие места и сервис для горожан, а встреченное противодействие может быть мотивировано политическими причинами и не только. По словам Лавруся, глаз на свободную землю просто могли положить другие люди. Сказал, что отзывать заявления они с Гречухой не собираются, будут идти по начатой процедуре, и напоследок подкинул интригу:

– Если у людей появятся вопросы, мы будем общаться, отвечать. Если они не проголосуют, не дадут это разрешение, так и будет. Дальше мы готовим еще одну «изюминку» – не для людей, а для некоторых лиц, мы ее позже раскроем…

Андрей Трубачев, «УЦ».