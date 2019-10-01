А у нас книгарня є! «Книгарня Є»

Быть может, в культурной жизни Кропивницкого и области это событие года № 1, да простят нас «Вересневі самоцвіти» и Олег Винник. В городе открылась «Книгарня Є», магазин сети, принципиальная позиция которой – продажа именно украинской украиноязычной книги. Книги на русском языке и других языках там имеются в отделе «Иностранная литература», но они в меньшинстве.

Магазин располагается в самом центре, на Дворцовой, в квартале, прилегающем к площади Героев Майдана. Лучше места не найти. На открытие магазина в День города пришли сотни людей. Купили сотни книг. И будут покупать и дальше, уверен директор магазина Андрей Домаранский.

Надеемся, не только покупать. Те, кто бывал в Киеве в одном из многих магазинов сети «Книгарня Є», знают, что это не просто торговое место. В каждом магазине можно просто посидеть и почитать, созданы уютные зоны для этого. Очень часто именно в «Є» презентуют новые книги украинские писатели, происходит еще бездна всяких культурных событий – чтений, обсуждений, круглых столов. В общем, это такие центры культурной жизни, а не просто набор полок с книгами и ценниками.

К сожалению, в нашем новом магазине не очень много такого места, площадь не позволяет. Хотя кресла «для почитать» есть. Приходите, хорошее место.

К сожалению, у нас в стране книжная продажа существует наравне с продажей бензина, рубероида или рыбьей головизны и требухи. Хотя во многих странах мира книжная торговля поддерживается государством в разных видах. Во многих странах, к примеру, в Великобритании, на торговлю книгами введена нулевая ставка налога на добавленную стоимость, НДС. А так он составляет 20%. Во Франции правительство доплачивает книжным магазинам просто за то, что они есть, не так много, 1 процент от дохода, но все же. В США книжная торговля на государственном уровне признана не коммерцией, а социальным проектом и поддерживается сразу по нескольким направлениям. Хотя там есть обратная сторона – всю эту торговлю захватили сетевые гиганты, маленькие магазины вытесняются.

Нам о таком можно только мечтать. Как сказал в комментарии «УЦ» начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Сергей Горбовский, городская власть может только помочь в проведении книжной ярмарки. «А льготы по налогообложению – это к налоговым органам, мы на это не можем влиять».

Открытие нового книжного магазина отметили украинские писатели. Как сказал «УЦ» известный писатель Макс Кидрук, он приветствует это дело. Кстати, его последняя книжка «Доки світло не згасне» в магазине на первых местах, цена 152 гривни. Об уровне продаж в магазинах «Є» Макс точно не может сказать – это дело издателя. Но вроде все идет неплохо. В магазин зайдет, когда будет в городе в рамках своего тура. «Стосовно виступити, я би з величезним задоволенням, але навряд чи ми там помістимося».

С удивлением не обнаружил в магазине книги Андрея Куркова, автора многих бестселлеров, который даже некоторое время был секретарем Национального союза писателей Украины. Я спросил у Андрея Юрьевича – почему так?

«Книжок видавництва “Фоліо” (моїх та інших авторів) в “Є” немає через конфлікт, якому вже роки 3. Суто комерційні питання. А інші мої книжки українською можуть бути, але мало – видавництва “Богдан”, “Апріорі”, “Нора-Друк”».

Но это дело такое. Главное – наконец-то в городе вновь появляются книжные магазины, а не только супермаркеты, и это значит, что не все пропало. Конечно, в советское время в областном центре было около 30 книжных магазинов, по подсчетам известного краеведа Юрия Мативоса. Однако был и период, когда в городе оставалось вообще полтора таких магазина. А сейчас вот уже седьмой работает. Так что «надія “Є”»!

Геннадий Рыбченков, фото Павла Волошина, «УЦ».