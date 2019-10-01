Мольченко сидітиме вдома

В медіапросторі області з’явилася інформація з посиланням на пресслужбу Апеляційного Кропивницького суду про те, що колегією суддів було частково задоволено скаргу адвокатів Олександра Мольченка, якого звинувачують у замаху на вбивство власного маленького сина. Цим самим вдалося оскаржити ухвалу районного суду Новоукраїнки щодо продовження строку дії запобіжного заходу, який полягав у триманні під вартою.

Нагадаємо, що ця історія стала відомою на всю Україну, коли соціальні працівники Новоукраїнського району практично випадково виявили в родині Мольченків чотирирічного хлопчика на останній стадії виснаження, якого, окрім того, батьки тримали в антисанітарних умовах. Він значно відставав у вазі, був фізично знесилений і практично нічого не знав з їжі, окрім хліба. Хлопчика було вилучено та поміщено в обласну дитячу лікарню, де йому було надано необхідну допомогу. Згодом у лікарню привезли й сестричок хлопчика, які теж перебували в занедбаному стані. Мольченків позбавили батьківських прав, а дітей після всебічного обстеження та лікування перевели у виховні заклади області. Самого Олександра Мольченка, який до того ж був депутатом Новоукраїнської районної ради, було затримано й поміщено під варту.

Слідство обвинувачує подружжя Мольченків у вчиненні незакінченого замаху на вбивство власної дитини, але захист підозрюваного добився скасування постанови районного суду про продовження терміну тримання під вартою, посилаючись на стан здоров’я підозрюваного та відсутність доведених суспільних ризиків з боку підозрюваного. Колегія суддів не прислухалася до аргументації сторони звинувачення та скасувала ухвалу районного суду про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два наступних місяці. Відтак, до громадянина Мольченка застосували запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці, до 25-го листопада 2019 року. Йому заборонено залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, зобов’язали з’являтися до них на першу вимогу, здати паспорт, утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними по справі, а також носити електронний засіб конт­ролю. Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

У цілому досить несподівана розв’язка з огляду на резонансність та обставини справи, тим більше, що громадськості нічого невідомо про ознаки каяття чи визнання провини, але маємо саме таке рішення. «УЦ» постійно цікавилася станом і долею вилучених з сім’ї дітей, і, користуючись інформацією з власних джерел, можемо повідомити, що вони перебувають у різних виховних та навчальних закладах області. Владислав і менша дівчинка почувають себе добре (ті, хто знає, кажуть: «Такі гарненькі»), вони соціалізувалися, активно розвиваються. Чи є небезпека повернення хлопчика в родину? Наразі рідні позбавлені батьківських прав і не мають права на спілкування. Але потрібно зважати на активну позицію захисту й самого Мольченка, який під час слідства апелював до громадськості в якості ледь не жертви політичних переслідувань.

Сергій Полулях, «УЦ».