Гидравлическое усиление

Киевский и Львовский политех, «Интерпайп», «Метинвест» и… Кропивницкий. В Экономико–технологическом институте им. Эльворти получены обучающие стенды от ведущего мирового производителя промышленного и учебного оборудования, концерна Festo. Это современная техника, сделанная в лучших традициях настоящего немецкого производства.

Короткая экскурсия по учебному корпусу убеждает, что все в этом учебном заведении сделано по высшему разряду. Комфорт, качество отделочных работ и даже дизайн помещений направлены на создание креативной атмосферы для студентов. Но весь учебный процесс подчинен не абстрактному погружению в науку, а подготовке инженеров-практиков нового поколения, способных свои теоретические знания конвертировать в решение задач реального производства. Поэтому оснащение лабораторий является логическим шагом в этом направлении.

После ребрендинга в 2017 году института коммерции в экономико-технологический институт был взят курс на использование современных образовательных технологий, внедрение дуального образования, приглашение преподавателей-практиков, и все это направлено на решение главной задачи – организации настоящего, а не бутафорского инженерного образования, подготовки знающих инженеров, в которых так нуждается производство. Всего этого невозможно добиться без качественной теоретической и практической подготовки, основанной на нынешних инженерных и компьютерных технологиях.

Институт начал сотрудничество с мировыми лидерами создания современных систем не только промышленного, но и учебного оборудования. Проректор института Игорь Василенко говорит, что именно таким было задание от инвестора, Благотворительного фонда Эльворти: «Нам была поставлена цель, чтобы наши слушатели получали образование на современном оборудовании с использованием современных технологий, для этого мы начали сотрудничество со всемирно известной немецкой компанией Festo, которая занимается продажей гидравлического и пневматического оборудования, а также поставляет лабораторное оборудование для учебных заведений. Надо полагать, что наша лаборатория такого уровня – первая в Кировоградской области. Кроме этого, мы начали сотрудничество с японской компанией Fanuc, с целью получения симулятора стойки ЧПУ Fanuc для обучения студентов программированию станков с числовым программным управлением. А еще мы начинаем работу с поставщиками в области робототехники, что чрезвычайно перспективно и интересно».

Надо сказать, что все учебные программы и планы в институте отрабатываются в соответствии с требованиями реального сектора, в частности, с представителями заводов «Эльворти» и «Гидросила». Завкафедрой прикладной механики и компьютерных наук Александр Пузырев знакомит с особенностями обучения по таким традиционным направлениям, как гидравлика, пневматика и электротехника: «За последние десятилетия законы физики не изменились, но само производство стало таким наукоемким, что наряду с такими понятиями, как гидравлика, механика, электроника, мы оперируем понятием «мехатроника» – это фактически симбиоз механики, электротехники и электроники. То же самое мы наблюдаем и в монтируемом лабораторном оборудовании. В отличие от привычных учебных схем, лабораторное оборудование от Festo и Fanuc снабжено и соответствующим программным обеспечением, позволяющим поднять учебный процесс на исследовательский уровень, для чего уже смонтирован компьютерный класс. Это и углубление учебных процессов и новые демонстрационные возможности моделирования для студентов и для преподавателей».

В этих лабораториях стоимостью около двух миллионов гривен студенты получают навыки, начиная от проектирования схемы гидравлического привода до ее сборки в различных вариациях и уровнях сложности. Преподаватель имеет возможность моделировать различные нештатные ситуации, с которыми студенты должны разобраться, установить причину сбоя и устранить, но, в отличие от работы на реальном оборудовании, все это дублируется на компьютере, чем исключается вмешательство в работу станков и механизмов.

Кроме этого, оборудование создавалось, исходя из запросов реального производства, таким образом студенты получают и чисто механические навыки работы на заводском оборудовании, потому что в лаборатории используются те же приборы, механизмы и панели управления, что и в цеху.

Для повышения эффективности обучения студенты могут не только работать на симуляторах станков и механизмов, но и наблюдать работу своих схем на компьютере самым детальным образом, поскольку механическая сборка дублируется на компьютере. Наладчики говорят, что, несмотря на учебный характер, стендовые гидравлические схемы в лаборатории – это не имитация, в них реальное масло, реальное давление, реальные штоки и цилиндры, распределители, тройники, дроссели и прочая элементная база, но благодаря качеству все это быстро и безопасно монтируется, поскольку сделано и сертифицировано на уровне мировых и европейских стандартов.

Надо заметить, что поставкой и монтажом лабораторий сотрудничество не ограничивается. Для эффективного обучения и передачи информации для преподавателей института проводятся тренинги и обучение как в Киеве, так и на месте. Уже сейчас в новых лабораториях может овладевать знаниями первая группа студентов, решивших получить образование без отрыва от производства, а с нового учебного года институт открывает двери для всех желающих стать инженерами европейского уровня.

Сергей Полулях, “УЦ”.