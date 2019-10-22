Операція «Ліквідація»

При реформуванні найголовніше – уникнути народного висновку про те, що знову в нас щось робиться не через голову, а зовсім навпаки. За короткий час нова владна команда задекларувала багато починань, але про якість змін ми дізнаємося пізніше. Однак є реформи, які вже можна оцінити в найближчій перспективі, хоча б і ліквідацію головних територіальних управлінь (ГТУ) юстиції в областях. Колективи про це вже знають, і настрій у них, як ми всі розуміємо, не найкращий.

Вадим Гуцул, начальник Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області, лише посміхнувся на порівняння його управління з кораблем, який отримав пробоїну. Говорити про окремий колектив не доводиться, бо за останні п’ять років лише в Міністерстві юстиції кількість працівників скоротилася із 21 тисячі до 13-ти. П’ять років тому в ГТУ юстиції Кіровоградської області працювало близько 650-ти осіб, а зараз – трішки більше 500. Відбулося й структурне скорочення за рахунок ліквідації деяких районних управлінь юстиції.

Тепер уряд підняв руку, можна сказати, на святе – на обласні структури. Можливо, комусь здалося, що й після попереднього скорочення в міністерстві залишилося забагато чиновників, які вже засиділися на своїх посадах, і, звільнивши їх, структура отримає доступ «свіжої крові»? Сам Вадим Гуцул вважає, що така думка в чомусь має право на існування, більше того, є такі зубри юриспруденції, яких ніяким іншим чином попросити на вихід не можна, при цьому вони є зубрами лише в частині захисту своїх прав на отримання заробітної плати, але ніяк не в частині ефективності виконання посадових обов’язків. Однак цю проблему можна було вирішити й в інший спосіб, не вдаючись до руйнування системи: «У постанові Кабміну чітко видно, що йдеться про повну ліквідацію всіх територіальних органів юстиції областей. Вони ліквідовуються, а замість них другим списком створюється 8 міжрегіональних управлінь юстиції, а центром для нашої області буде місто Дніпро. Сьогодні до цього Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції входять Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області. Якщо говорити про юстицію Кіровоградської області, то такої юридичної особи існувати не буде».

Це означає не просто ліквідацію обласного управління, але й конкретні структурні підрозділи, такі, як відділи державної виконавчої служби (ДВС), державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) і державні нотаріальні контори. Керівник обласної юстиції вважає, що саме тут ховається небезпека втрати цілого ряду юридичних послуг для населення області, оскільки зі справ виконання судових рішень потрібно буде звертатися аж у Дніпро. На практиці ліквідація цих підрозділів повинна відбутися шляхом ліквідації старих юридичних осіб і одночасного відкриття нових офісів в області та райцентрах, які будуть підпорядковані вже міжрегіональному управлінню в Дніпрі, але як воно буде насправді, ніхто не знає. Вадим Гуцул вважає, що реформувати можна було й обережніше: «Відверто кажучи, якби нове керівництво Мінюсту спілкувалося з усіма керівниками обласних юстицій, то, можливо б, дізналися про нюанси, які ми сьогодні знаємо та розуміємо, які можуть бути підводні камені й проблеми, і, можливо, сьогодні не виникло би напружених ситуацій під час утворення оцих міжрегіональних управлінь. Сьогодні Міністерство юстиції вже зрозуміло, що зробило помилку повної ліквідації – потрібно було робити реорганізацію, але залишити найнижчу та середню ланку. Вони сьогодні говорять, що хочуть зберегти відділи РАЦС і ДВС, але ми знаємо, що відділи виконавчих служб не будуть у кожному районі, а будуть окружні відділи. Так, як ми бачимо на прикладі Новомиргородського, Новоукраїнського та Маловисківського районів, буде тільки в Маловисківському районі окружна виконавча служба. І звичайно, що це буде створювати проблематику людям у відсутності прямого контакту зі службовцями ДВС».

Справу ускладнює ще й те, що функції ДВС не можна передати в ОТГ, як можна це зробити з деякими функціям РАЦСів. Юристи кажуть, що таке не практикується ніде в світі, а от в Україні вирішили, що державні виконавчі служби можуть замінити приватні, але в Кіровоградській області приватники не дуже поспішають братися за виконання судових рішень, кажуть, що невигідна й невдячна справа.

Коли в області на руїнах ГТУ юстиції й залишиться якийсь офіс, то навряд чи в ньому буде більше 50 осіб, замість 110, які працюють зараз. При цьому не потрібно забувати, що реформатори матимуть справу з кваліфікованими юристами, які зуміють знайти юридичні зачіпки для оскарження результатів ліквідації управління та втрати роботи. Вже зараз вони вказують на невідповідність формулювань ліквідаційної постанови чинному законодавству про працю, а це означає, що державі Україна чи окремо взятому міністерству доведеться довго й нудно судитися, щоб відхилити сотні тисяч позовів на відшкодування можливих матеріальних і моральних збитків за вимушені прогули. Усе лише починається, і з цим погоджується наш співрозмовник: «Я думаю, що люди будуть звертатися до суду, тому що сьогодні наші працівники заявляють про те, що сама постанова Кабміну двояко звучить. Там прописано, що міжрегіональні управління є правонаступниками ГТУ юстиції. Якщо ж є правонаступництво, то по юридичній суті це є реорганізація, тому що при ліквідації правонаступників не може бути. У такому випадку схема звільнення повинна бути іншою. І в мене, як у керівника юстиції, як у людини, душа болить саме за людей, тих, які працюють у районах і в нас в апараті, це близько 500 чоловік, але найбільше болить душа тому, що бабуся, наприклад, із Гайворона, не зможе отримати правову допомогу чи будь-яку юридичну послугу якісно та швидко, тому що не в кожному райцентрі можна буде звернутися й зрозуміти, наскільки правильно виписане рішення суду чи поскаржитись. І якщо поскаржитись, то потрібно буде їхати в Дніпро, а це 500 км, розумієте?»

До цього в області діяла налагоджена система надання безоплатної правової допомоги на місцях, і це досить відчутно знижувало рівень соціальної напруги навколо земельних питань, які турбують людей чи не найбільше. Головна причина зловживань – у правовій безграмотності населення. У постанові про ліквідацію цього явища не йдеться, і хто буде піднімати наш освітній і правовий рівень – невідомо. Добре вже те, що, як стверджує очільник обласної юстиції, міністерство розробило дієві заходи щодо протидії рейдерству, але схоже, що цією радістю поділитися з фермерами поки що ранувато, тому що жоден рейдер чи корупціонер, той же державний реєстратор, так і не був покараний.

З усього почутого можна було б зробити висновок, що з реформою якось не продумали, але це наш висновок, бо державна людина думає державними категоріями, і це відчувалося в розмові з керівником: «Можливо, питання треба вирішувати в інший спосіб, але мені особисто подобається, як влада працює в нашій країні. Поки що. Є надія на те, що оце повне перезавантаження та філософія змін призведуть до хорошого результату. Непопулярні рішення завжди викликають нерозуміння. Я це кажу не з обережності, я кажу, що мені подобається, тільки потрібно було з нами поговорити, не такі ми вже погані тут сидимо на місцях, що зовсім нічого не розуміємо. Особисто я не боюся втратити посаду, був готовий до цього з першого дня, у нас не монархія, я швидкий, креативний і не соромлюсь це говорити, але якщо знайдуться швидші за мене, то…»

Сергій Полулях, «УЦ».