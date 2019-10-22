Прощай, «Мир»

Где сейчас в Кропивницком осталось кино? Да только в «Портале». А ведь сколько кинотеатров когда-то было… В Кропивницком давно нет «Хроники», «Ятраня» и кинотеатра имени Дзержинского. «Комсомолец» стал «Зоряным» и перестал быть кинотеатром, а «Мир» хотя бы формально оставался кинотеатром, хотя в нем уже десятилетия не показывали фильмы… А сейчас там будет, вероятнее всего, супермаркет. Одно из знаковых когда-то мест города может стать очередным магазином. Как рассказал «УЦ» начальник Управления по содействию развитию торговли и бытового обслуживания населения горисполкома Сергей Горбовский, ведутся переговоры о возможной продаже или аренде кинотеатра. Посмотрим, чем закончится.

Надеемся, хотя бы не кабаком. Потому что есть примеры. В двух или трех райцентрах Кировоградщины, к примеру, в бывших кинотеатрах теперь питейные заведения, игровые автоматы и даже просто склады, сам видел…

Кинотеатр «Мир» начал свою работу 31 декабря 1959 года, ему скоро исполнится 60 лет. Первым фильмом, который показали в новом шикарном кинозале, был «Песня матросов» – работа режиссеров из ГДР Курта Менцига и Гюнтера Райша.

Если кому интересно, то вот рецензия на этот черно-белый фильм: «Русская революция окончательно побеждает осенью 1917 года. Механик Хенне Лобке и кочегар Йенс Кастен, проявляя солидарность с русскими революционерами, обезоруживают своих офицеров, чтобы не допустить затопление российского грузового корабля. В Германии разворачивается классовая борьба. Докеры и матросы Киля призывают к массовой забастовке, требуя прекращения войны и отречения кайзера.

Несколько матросов-революционеров за политическую деятельность приговорены к смертной казни. За отказ стрелять в своих товарищей ряд матросов-социалистов арестован офицерами. На крейсере Prince Heinrich группа мятежников принимает решение отправить В.И.Ленину и всему человечеству послание с призывом к миру.

В этот момент германское адмиралтейство для подавления мятежа решает начать самоубийственную операцию “Нибелунги” и отправить в Ла-Манш против англичан весь немецкий флот.

Рабочие и матросы восстают против офицеров, но политические разногласия между ними приводят их к поражению. Постепенно моряки Киля, члены различных левых политических партий – от социал-демократов и независимых социал-демократов до спартаковцев – начинают осознавать необходимость объединения для свершения революции в Германии.

В конце фильма, многие из восставших матросов принимают участие в учредительной конференции по созданию новой коммунистической партии Германии (КПГ)»…

Называть кинотеатры «Мир» было распространено в СССР. До сих пор существуют с таким названием учреждения зрелищной культуры в Виннице, во многих небольших и больших российских городах типа Оренбурга, Северска, Балаково, Обнинска, Барнаула. А еще есть кинотеатры с таким названием в оккупированных Луганске и Севастополе… Ну и в нашем освобожденном Покровске на Донбассе есть (ранее Красноармейск). И в столице Белоруссии есть такой кинотеатр «Мир», автор этих строк когда-то там был, даже помню фильм, который смотрел – «Скалолаз» со Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Автором проекта здания кинотеатра «Мир» стал архитектор Андрей Сидоренко, талантливый архитектор, о котором незаслуженно мало помнят.

Кинотеатру сразу присвоили высшую категорию. Поэтому взрослые билеты стоили 50 копеек. В кинотеатре имени Дзержинского, помнится, билеты стоили 30 копеек. На показ сверхпопулрных в восьмидесятые индийских фильмов «Танцор диско», «Зита и Гита», «Злодей», «Пока я жив» было не пробиться! Радж Капур и Митхун Чакраборти были не менее популярны, чем Андрей Миронов или Александр Абдулов. Люди приносили в кинотеатр пишущие магнитофоны и записывали эти индийские песни! А счастливые обладатели первых видеокамер снимали эти фильмы прямо с экрана! Возможно, я привираю, но популярнее индийского кино были редкие исключения типа «Пиратов ХХ века». Ну и французское качественное кино с Жаном Маре, Пьером Ришаром, Жан-Полем Бельмондо.

Правда, и в «Мире» 50 копеек стоили билеты только на вечерние сеансы. На дневные была скидка – 30 копеек стоил билет. Билеты на детские фильмы и мультфильмы стоили вообще 10 копеек, хотя, помнится, на «Красных дьяволят» цену повышали до 20 копеек на дневные сеансы, и школота сбегала с уроков, чтобы увидеть это на тот момент популярное кино.

В конце восьмидесятых – начале девяностых видеомагнитофоны, по сути, уничтожили кинотеатры. Народ повалил в видеосалоны смотреть на Шварценеггера и клубничку типа «Греческой смоковницы», «Эммануэль» и т.д.

«Мир» простаивал, потом в нем некоторое время устраивали дискотеки, потом здание купила семья Шаровых, назвали его Молодежным центром и… всё. Лет двадцать здание просто пустовало, хорошо, что его хоть поддерживали в приличном состоянии. Правда, только с фасада. Кстати, кроме «Мира» продается еще ряд объектов недвижимости, связанных с Шаровыми. Это и кинотеатр «Зоряный», и ДК имени Компанийца, который уже давно не совсем Дом культуры, а торговое заведение, и гостиница «Европа». Собственники, видимо, решили расстаться с нажитым непосильным трудом. А еще ходят слухи, что на самом деле собственник здания банкир, в прошлом вице-премьер-министр Сергей Тигипко. Все может быть. Принадлежащая ему группа компаний «ТАС» много лет скупает по всей Украине заводы, недвижимость, банки, страховые компании.

Суть такого бизнеса понятна. Благодаря приближенности к власти заполучить за копейки солидный объект, чтобы через время его продать за миллионы.

Хотя… Вспоминается судьба второго театра в Кировограде. Недостроенный монстр стоял и рушился десятилетия, у великого и могучего Советского Союза, как оказалось, не хватало денег, чтобы его достроить, тем более их не было у независимой молодой Украины. Пока не пришел бизнесмен, и теперь там и кино, и магазины, и спортзалы, и отель, и офисы, и фонтан рядом, и популярное место для фотографирования молодоженов. Хорошо это или плохо? Решайте сами.

А теперь и в «Мире» может быть магазин. В здание хотя бы вернется жизнь. Но городской голова Андрей Райкович не очень этим доволен.

– Это практически центр города. Улица Большая Перспективная неширокая и имеет высокую интенсивность движения транспорта, в первую очередь общественного. Город уже имеет проблему и довольно неприглядный вид автостоянки напротив «Сильпо». Такие сети заходят на территорию города как своеобразные «финансовые фантомы». Как городу с этим быть? Как эти сети вписаны в коммунальное пространство? Книжный магазин один за 10 лет открываем, зато чужие оптовые сети свободно гуляют по всему городу. А налоги где? Деньги у кого останутся?

Ладно, пусть в «Мире» торгуют, хотя в городе катастрофически не хватает центров самого различного культурного досуга. Как-то все давно смирились с тем, что в здании бывшего кинотеатра «Ятрань» сначала был магазин бытовой техники, потом мебельный, теперь продуктовый. А кино сейчас народ больше смотрит по Интернету. Главное, чтобы симпатичное здание в центре осталось таким же симпатичным.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».