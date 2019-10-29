Права по новым правилам

Готовить будущих водителей и выдавать им водительские удостоверения будут по-новому. Отныне учить правила дорожного движения не обязательно в стенах автошколы, для получения водительского удостоверения потребуется прописаться, а за сдачей практической части экзамена, так называемого вождения, будут следить видеокамеры. Все это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. № 320 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которое вступило в силу 19 октября.

Итак, самые важные новации.

С пропиской и анализами крови

Получить или обменять водительское удостоверение будет невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

С одной стороны, новация выглядит странно. Ведь даже главный документ – паспорт гражданина Украины – разрешено получать, не будучи зарегистрированным по какому-то конкретному адресу. А вот водительское удостоверение, выходит, нет. К конституционности этой нормы наверняка вопросы будут. Хотя логика в ней есть. Это и массовое внедрение автоматической фото- и видеофиксации нарушений на дорогах с последующей рассылкой «писем счастья». Кроме того, наличие прописки поможет в случаях, когда нужно оперативно разыскать водителя. Например, если он совершил серьезное ДТП и скрылся с места преступления. Или совершил другое преступление, пользуясь автомобилем.

В особых отметках водительского удостоверения появится информация о группе крови и резус-факторе владельца удостоверения. Тут как бы все ясно – странно, что к этой крайне важной строчке в документе шли так долго.

Курсанты-заочники

Процедура подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей тоже изменилась. По крайней мере, такой пункт есть в уже упомянутом постановлении. Сейчас, чтобы получить удостоверение водителя, нужно отучиться в автошколе два месяца – 40 часов теории и столько же практики. Теперь же, как говорится в документе, допускается индивидуальный порядок прохождения обучения.

Что это значит?

Как ни странно, но в автошколе на этот вопрос ответить затруднились. Дескать, постановление – это бумажка, пока нет уточняющих эту новацию нормативных документов вроде приказов или распоряжений МВД. А потому, как будет реализовываться «индивидуальный порядок прохождения обучения» на местах, они пока не знают.

Еще на стадии подготовки этого нововведения уже бывший руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий говорил, что в автошколах учат «не водить автомобиль, а сдавать на права». Дескать, выпускники автошкол хоть и платят за подготовку, но после прохождения обучения нередко даже знаки не знают, не то что весь материал.

– Большая часть взяток собирается именно автошколами и их представителями, в том числе на внутренних экзаменах, – говорил Криклий, критикуя существующую систему обучения. О коллективном разучивании ПДД в классах он отзывался крайне нелестно и анонсировал, что в перспективе обучение вождению и оказание первой медицинской помощи нужно будет обязательно осваивать в автошколе, а вот готовиться к теоретическим экзаменам разрешат экстерном самостоятельно. Дескать, с целью искоренить коррупцию в автошколах и идти в ногу с мировым опытом.

На самом деле в Европе с этим довольно жестко. Проходить теоретический и практический курс в сертифицированной автошколе нужно обязательно. Например, в Германии сдача теории предполагает 20 правильных ответов на 30 вопросов, и только после этого можно приступать к практическим занятиям по вождению. Установленного количества часов, которые нужно наколесить для допуска к экзамену по вождению, нет. Это – на усмотрение инструктора. Он индивидуально принимает решение, когда курсант готов к экзамену. И лишь тогда направляет рекомендацию-заявку на его сдачу в общество технадзора TUV. Говорят, инструкторы очень дорожат своей репутацией, а потому никогда не станут рекомендовать на сдачу неподготовленного ученика. О «решить вопрос» с экзаменатором, понятно, речь не идет.

А вот в США подготовка будущего водителя, действительно, предполагает индивидуальный порядок. Изучаешь правила штата, в котором сдаешь экзамен, тренируешься проходить тесты по специальным программам в Интернете и потом сдаешь экзамен в Department of motor vehicles — департаменте по транспортным средствам. Более того, в качестве инструктора по вождению может выступать любой человек, который умеет водить авто. Похожая система действует и в Великобритании.

В украинских реалиях «индивидуальный порядок» и «экстерн» тоже есть уже давно. Правда, как синоним «купить права». Можно записаться в группу, не посещать занятия, формально подождать два месяца и получить права. Эти курсанты – так называемые мертвые души – не обязательно несознательные люди или плохие водители.

Инструктор автошколы на правах анонимности говорит, что взрослый, умеющий читать человек вполне в состоянии освоить довольно скромную по объему книжечку с правилами дорожного движения. И действительно, много случаев, когда человек уже умеет хорошо водить автомобиль, очень ответственно относиться к теоретической подготовке, но у него банально нет времени на посещение занятий в автошколе. Возможность этой самой индивидуальной подготовки на законных основаниях, а не в качестве невидимого курсанта, для них была бы отличным выходом. Но случаи, когда водительские удостоверения дарят на день рождения, – это же совсем другая история. И, увы, они есть.

– Ничего не изменится, – говорит наш собеседник из автошколы, – пока у людей мозги не изменятся. Мы в Европу идем через какую-то особую дверь. Люди не хотят научиться, они хотят купить и «решить».

Он опасается, что в наших реалиях, разрешив этот самый «экстерн», просто узаконят лазейку для недобросовестных водителей – им не нужно будет ждать два месяца для получения прав.

В сервисном центре настроены не так пессимистично. В региональном сервисном центре МВД Кировоградской области пояснили, что сдача экзамена «экстерном» возможна в двух вариантах. Без прохождения теории в автошколе к экзамену будут допускать выпускников профтехучилищ, у которых, в соответствии с учебным планом, были пройдены 100 часов подготовки по вождению и заниям ПДД.

Остальным желающим подготовиться к экзаменам самостоятельно, как и анонсировал Криклий, также нужно будет обращаться в авто­школу.

Практическую подготовку по вождению нужно будет проходить с аттестованным инструктором, который имеет соответствующий сертификат. Частных аттестованных инструкторов у нас нет, а значит – это автошкола. И есть одно «но». Если после самоподготовки курсант не сдает экзамены, следующий раз записаться на него он сможет только через три месяца. Логичнее, чтобы не терять время, все-таки проходить обучение в автошколе – и теорию, и практику.

Электронный журнал

Обучать «мертвых душ» вождению теперь тоже будет сложнее. Если раньше провести такое занятие можно было только на бумаге, то теперь преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, и даже указывать транспортное средство, на котором будет проводиться урок по вождению. Теоретически это позволит при желании проверить процесс обучения каждого слушателя.

Опыт Германии, где инструктор несет персональную ответственность за уровень подготовки курсанта, был упомянут не зря. Как пояснили в сервисном центре, теперь и в Украине результат экзамена по вождению будет сказываться на репутации инструктора. Им тоже будут выставлять что-то вроде оценок: если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки, это негативно скажется на рейтинге преподавателя, а потом и автошколы.

Тут уместно вспомнить еще одну новацию – право аккредитовать школы также передали на места.

Под зорким оком

Еще одно новшество, анонсированное очень давно и лишь теперь документально закрепленное в принятом Кабмином постановлении, – это возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзамена по вождению.

– С введением видеофиксации практического экзамена будет обеспечена почти полная прозрачность этой процедуры и ликвидирован субъективизм при вынесении оценок навыков будущих водителей. Все действия кандидата и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое установят в каждом экзаменационном авто, – обещал руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий в апреле, когда было утверждено постановление.

Однако пока сервисные центры сообщают об этом новшестве в интересной законодательной формулировке – вместо «обязательности» фиксации говорится лишь о ее возможности. Возможно, потому что внедрение этого новшества еще в пути. Пока камер в экзаменационных авто нет, и о сроках и суммах на местах говорить никто не берется.

Ирина Нетреба, «УЦ».