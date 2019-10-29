Премьерная последняя ночь

Пока еще есть возможность распланировать ноябрь, не пропустите премьеру в театре Кропивницкого. Здесь 15 ноября будет показано нечто новое, чего стены театра еще не видели. Это будет «Последняя ночь Пророка».

Сейчас репетиции, примерки костюмов, подготовка декораций в самом разгаре. Но нашли время, чтобы приоткрыть занавес, исполнительница главной роли Инна Дорошенко и режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер театра Евгений Курман.

– Инна, очередная главная роль. Чем она интересна?

– Это уже не комедийная роль, в которой меня привыкли видеть зрители. Эта интересна своим драматизмом. У меня давно такой не было. Это сильная женщина, царица Иродиада, но, как все женщины, она влюблена. Она решается на страшный поступок, но я ее оправдываю и буду биться за ее честь так, как она билась за свою семью, своего мужчину, свою любовь.

С первых чтений я полюбила свою героиню. Всегда хотелось пожить в другой эпохе, и вот это случилось. Естественно, любой актер не может совсем уйти от себя, но Инна Дорошенко все же в этом спектакле будет другой. И я уверена, что каждая женщина в моей героине найдет что-то свое.

Репетиции проходят очень интересно. Я вообще люблю этот процесс – как будто возвращаешься на первый курс института и снова учишься. К счастью, есть у кого учиться: Евгений Васильевич – прекрасный педагог. И партнеры мои – все любимые, все те, с кем комфортно работать. Снова Женя Скрипник, снова Даша Ярошенко, Надя Мартовская. Интересный, энергичный Антон Адаменко. По сюжету он в меня влюблен, и я вижу, как он меняется, набирает актерскую массу. Словом, все работают на премьеру и в дальнейшем на спектакль, который, я надеюсь, будет жить долго. Приходите на премьеру – мы будем играть для каждого зрителя.

– Евгений Васильевич, снова будете удивлять, поражать, доводить до слез?

– Обязательно. Потому что театр призван потрясать людей, говорить о человеке, исследовать его внутренний мир и рассказывать такое, чего не может рассказать никакой другой вид искусства. А это всегда связано с переживаниями, с философией.

Кроме того, мы должны реагировать на происходящее вокруг. Есть такой диалектический конфликт, когда всякое новое очень болезненно прокладывает себе дорогу. Мир всегда сопротивляется всему новому, и это естественно, и так происходит сегодня. И чтобы найти аналогию, мы взяли евангельский сюжет, где новая мораль, новое понимание человека приходило в мир. И оно тоже приходило с болью.

Это не пьеса, а композиция из сюжетов, текстов, других пьес, Оскара Уайльда. И вообще все, что будет показано на сцене, очень красиво, пронзительно. Это человеческие судьбы, особенная атмосфера. Музыка у нас не авторская, но она удачно подобрана. Нужно сказать лестные слова специалистам звукоцеха, звукорежиссерам, которые могут найти такую музыку, которая не только подчеркивает сюжет, но и служит отдельной составляющей театра.

«Последняя ночь Пророка» – это костюмированный, яркий и «населенный» спектакль. Екатерина Корнейчук сейчас одевает актеров, на примерку каждого уходит по два часа – так серьезно она относится к работе. Алексей Вакарчук занимается сценографией. Декорации у нас монументальные. Но они изготавливаются таким образом, что ездить с ними на гастроли можно. Мы это всегда предусматриваем, выдерживаем нужные габариты.

– Коль уж вы заговорили о поездках на гастроли, то как вам ездить на новом автобусе?

– У нас пока была только одна поездка – в Каменское Днепропетровской области. Могу сказать только слова благодарности Сергею Анатольевичу Кузьменко – человеку, выполнившему свое обещание, и депутатам облсовета. Мы получили ультрасовременный автобус, в котором настолько комфортно, что мы не замечаем дороги. В Каменском актеры «с колес» играли спектакль, так как поездка их не вымотала. В общем, разница ощутимая. К тому же автобус снаружи оформлен так, что обращает на себя внимание, и мы рекламируем и город Кропивницкий, и наш театр корифеев.

И еще о предстоящей премьере. Мы провели сценическую репетицию, и все части, которые репетировались отдельно, так соединились, как будто там и были. Пазл сложился довольно гармонично, мы за один раз собрали весь спектакль, всю его структуру. Осталось его окончательно обуть, одеть, закончить постановочные моменты, доработать со светом – и встретить зрителя. Приходите!

Записала Елена Никитина, фото Павла Волошина, «УЦ».