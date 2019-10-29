Загадочная история с отоплением, рейдерством, мэром

Прокуратура Кировоградской области подозревает мэра одного из городов области в попытке противоправного завладения государственной долей стоимостью 3800000 грн в уставном капитале совместного предприятия.

Далее сухая информация прокуратуры: «По версии следствия, мэр, в сговоре с группой лиц, способствовал противоправному завладению имуществом городского совета в виде 50% в уставном капитале предприятия путем служебной подделки протокола общего собрания участников. В частности, указанным протоколом был незаконно исключен городской совет из перечня участников и лишен указанной доли, которая, в свою очередь, необоснованно отошла в собственность физического лица.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины».

Ни для кого уже не секрет, что речь идет о Светловодске, его городском голове Валентине Козярчуке, и коммунальном предприятии «Світловодськпобут».

Совместное предприятие ООО «Світловодськпобут» создано в октябре 2001 года путем внесения взносов в уставный фонд предприятия Светловодского городского совета (50%) и частного предприятия «Политрейд» г. Киев (50%), «с целью выведения из кризисного состояния теплоснабжения городов». Скинулись по 3 миллиона 890 тысяч.

Относительно спокойно предприятие работало чуть более 10 лет. Потом пошли проблемы с городом, с людьми с автономками и т.д.

В апреле 2015 года, по словам нынешнего руководства предприятия, случилась первая попытка рейдерского захвата. Путем различных действий был смещен предыдущий директор, захвачены корпоративные права киевского учредителя. Все это почти на полтора года, пока длились суды, которые признали неправомерность захвата.

В то же время Светловодский городской совет принял решение выйти из состава учредителей «Світловодськпобута» и вернуть обратно свою долю в уставном фонде, около 4 миллионов гривен.

В 2018 году состоялось собрание учредителей предприятия. Киевский участник «Политрейд» уступил свою долю гражданину Яременко Александру Сергеевичу (он много лет был директором «Світловодськпобуту»).

На сборах в апреле этого года было проголосовано решение о выходе из состава учредителей светловодского горсовета, за что голосовал и городской голова Валентин Козярчук. А потом… В общем, одна сторона заявляет, что есть решение, вторая в лице зама городского головы Ирины Щербины подает заявление в полицию, что ничего такого не было.

Полиция заявляет, что упредила попытку смены руководства, смены собственника, размера уставного капитала и попытку внесения изменений в государственный реестр.

Хотя, если вдуматься, руководителя городского хозяйства обвиняют в том, что он отобрал у частника, вернул долю городского хозяйства. Ну если напрямую себе в карман, то конечно…

Короче, если вы что-то поняли в коротком изложении этой истории, то вам место в Министерстве юстиции, как минимум.

На одном из светловодских сайтов этой теме посвящена целая сага из ряда статей.

Самое интересное, что много лет от «Світловодськпобуту», сдается, никто не видел прибыли. Своим работникам зарплату по пять месяцев не выплачивали. Сотни жителей города, которые получили от горсовета разрешение на установку автономного отопления, судятся со «Світловодськпобутом», потому что тот продолжает слать им платежки за центральное отопление, без которого они годы живут.

За что такая борьба? Им там виднее.

Геннадий Рыбченков, «УЦ».