«Дети преклонного возраста»

Ровно год назад мы были на открытии дома для родителей «Затишна оселя», что в Аджамке. И вот вместе с хозяйкой, персоналом, постояльцами и гостями отпраздновали первый день рождения этого теплого, уютного, гостеприимного дома.

Собрались те, кто верил в реализацию идеи, многим казавшейся безумной. Несколько лет назад Валерия Кривошапка так сильно захотела организовать приют для старичков, настолько явно почувствовала запах булочек с корицей, которыми когда-то здесь будет пахнуть, что все получилось.

Мы много писали о Валерии и ее доме, поддерживали, привлекали к помощи неравнодушных людей. То есть мы были в курсе всего, что там происходит, но, тем не менее, увидев, поразились масштабам сделанного. После того как здесь поселился первый постоялец (а значит, там уже можно было жить), вокруг территории был возведен забор, о котором мечтали и который был необходим, установлена пожарная сигнализация, заменен слабый котел на более мощный, посажено 60 кустов роз, фруктовые деревья. И это кроме того, что делается постоянно: покупка дров и угля, заготовка овощей, консервация. Но самое главное из постоянного – любовь и забота.

На празднике прозвучали слова о том, что «Затишна оселя» притягивает хороших и светлых людей. Скорее, их притягивает Валерия, срабатывает принцип «добро притягивается к добру». Директор дома для родителей рассказала о каждом, кто помогает ей окружать старичков любовью. Все они в свое время не только поверили, не только поняли, чего от них хочет Валерия Николаевна, – понять могут многие, но и открыли свои сердца, обнажили душу. Как результат – настоящая дружная семья.

Сейчас здесь живут двадцать бабушек и дедушек! Валерия говорит, что желающих поселиться в «оселе» много, но им вынуждены отказывать – условия не позволяют содержать больше. Можно расшириться, есть варианты, но нужно финансирование. А оно здесь, как вы знаете, с миру по нитке. Хотя, если Валерия сильно захочет…

«Затишну оселю» называют домом, где живет любовь. Так и есть. А еще здесь живет дружба. На празднование годовщины к своему другу Владимиру Остроухову пришел наш известный художник Анатолий Шаповалов. Оба – друзья с молодых лет. Когда Анатолий Гаврилович приходит проведать приятеля (он живет в Аджамке), тот оживает, начинает шутить, и ему хочется творить. Прямо в комнате Владимира Ивановича его импровизированная мастерская, и можно увидеть несколько рождающихся полотен. И Шаповалов никогда не приходит с пустыми руками. На день рождения «осели» он подарил два потрясающих пейзажа.

На празднике слова благодарности сказала первая жительница дома для родителей Мария Степановна. Не сдерживая слез, она выказывала признательность Валерии Николаевне. В «то ли стихах, то ли прозе» (так она сама сказала) звучали боль и любовь, грусть и радость. «Затишна оселя» называлась «храмом добра и ласки». По просьбе таких, как она, постояльцев, «детей преклонного возраста» Мария Степановна назвала Валерию мамой… Так и есть.

Елена Никитина, «УЦ».