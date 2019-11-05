Тепло там, где платят

В отличие от прошлых лет, отопительный сезон в области начался практически в соответствии с законом и погодой, 26 октября, а для учреждений системы образования и здравоохранения – еще раньше. Да и сейчас плюсовая темпертура на улице позволяет значительно сэкономить на работе индивидуальных отопительных систем. Но, к сожалению, на теплой карте области есть одна холодная точка. Это Светловодск, где отопительный сезон для 11 тысяч абонентов, 9 школ и 13 детских садов, находящихся на централизованном отоплении, еще не начался и неизвестно, когда наступит.

В номере «УЦ» за 29 октября в статье «Запутанная история» рассказывалось, что в городе сложилась непонятная ситуация вокруг единственного теплогенерирующего предприятия, которое из совместного (СП) неожиданно превратилось в частное. Но, пока идут судебные разбирательства, город остался без отопления. О том, что происходит и будет ли тепло в домах светловодцев, рассказала директор департамента ЖКХ областной государственной администрации Ольга Довжук:

– Cитуація, що складається по Світловодську, особлива. Рівень оплати за спожитий газ складає 85%, а для укладання договору на реструктуризацію боргу та отримання номінації рівень поточних проплат повинен бути 90%. Сума, яку необхідно сплатити сьогодні, – 21,3 млн грн, підприємство декларує, що такої суми у нього немає. При цьому хочу зауважити, що ситуація ускладнюється тим, що в липні частка, яка належала Світловодській міській раді, це 50%, була передана приватному власнику, і тепер 100% власності знаходиться в приватної особи. На даний момент розглядаються кілька шляхів для врегулювання ситуації.

По-перше, це правильне оформлення скарги міської ради, і вже є доручення прем’єр-міністра України до Мінюста опрацювати пропозиції Світловодська щодо внесення змін до установчих документів СП. Скарга, наскільки я знаю, підписана секретарем міськради й відправлена адресату. Інший шлях, і ми ним ідемо, полягає в накопиченні коштів для того, щоб погасити частину боргу, який складає 14,4 млн грн, а далі зобов’язання візьме на себе власник підприємства, щоб отримати все-таки банківську гарантію й реструктуризувати заборгованість, що дозволить підприємству отримати номінацію.

Сложность в том, что, в связи с решением суда, на имущество «Світловодськпобуту» наложен арест, а это, в свою очередь, не позволяет получить банковскую гарантию для подписания договора реструктуризации долга. Но люди работают, и есть надежда, что к концу недели тепло таки пойдет к потребителям. Пока что, как нам сообщили из Светловодска, каникулы в школах продлены до 10 ноября, а там, где тепла нет, температура в помещениях держится на уровне +11-12 градусов.

Другой важный вопрос, который стоит перед потребителями всей области, касается возможного снижения тарифа на тепло, поскольку номинации на октябрь были подписаны по сниженной стоимости газа. Но Ольга Довжук пока не спешит обрадовать жителей области:

– Зараз вартість газу в договорах, які укладені з НАК «Нафтогаз» нижча, ніж минулого опалювального сезону. Але сьогодні ціна формується щомісячно. Ця ціна була в жовтні, але ми не розуміємо, яка ціна буде в листопаді, яка ціна буде в грудні. Ми не можемо казати, що це ціна на весь опалювальний сезон, тим більше, що з 1 січня 2020 року, відповідно до Кодексу газотранспортної системи, закінчується термін ПСО (покладання спеціальних обов’язків), коли ціна газу встановлювалася розрахунково виключно для населення. Передбачається запровадження ринку природного газу з 1 січня 2020 року, і там інша формула встановлення ціни для населення, тому на даний момент ми ще не розуміємо, як все це буде працювати, які будуть нормативні документи. Можливо, будуть внесені зміни до закону й термін буде перенесено, як вже відбувалося, це повністю компетенція КМУ та ВРУ…

Сергей Полулях, «УЦ».