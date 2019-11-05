История Лизы» выходит на большой экран

Допремьерный показ картины нашего земляка, писателя и кинорежиссера Александра Жовны «История Лизы» по его одноименной книге прошел в Кропивницком при полном зале.

По окончании картины пошли титры – длинный список фамилий и благодарностей, черный квадрат экрана, и включился свет. А потом – звенящая тишина в зале. Платочки, кулаки и рукава. Слезы трут молча. Самые стойкие, не шевелясь, смотрят в уже пустой экран. Публика – дети и взрослые, известные в городе люди и просто зрители, причастные к созданию картины и те, кто впервые открыл для себя эту историю – все еще долго молча «переваривают».

В зале присутствует главная героиня картины, Марьяна Ахрарова, сыгравшая роль Лизы. «УЦ» не раз писала об этой девушке с синдромом Дауна. Жизнерадостная и активная Марьяна живет в Кропивницком. Ее жизнь – это участие в спортивных соревнованиях, поездки и походы, рыбалка, танцы и рисование. Теперь же – еще и лавры актрисы. Правда, в фильме ее образ более сдержанный и суровый, ее героине Лизе постоянно приходится поддерживать дух своего парня Коли, утверждая его в мысли, что они «не дебилы», а обычные люди.

Марьяна рассказывает, что съемки в фильме круто изменили ее жизнь. Прежде всего, у нее появилось много друзей. Теперь ей звонят, говорят с ней по скайпу.

Марьяна пришла на показ вместе с мамой. В картине и у Татьяны Ахраровой была эпизодическая роль – воспитательницы интерната, в котором живет Лиза. Говорит, очень волновалась, потому что не только для ее дочери, но и для нее это был первый опыт съемок в кино.

– Таких детей, как наши, не всегда понимают. К ним не всегда относятся так, как бы нам хотелось. Наше общество, наверное, еще не готово их принимать. Конечно, хотелось бы, чтобы их воспринимали, как нормальных людей.

Что касается киношного мальчика Коли с синдромом Дауна, то в реальной жизни его упорству и силе духа, наверное, можно завидовать.

В девять лет он занялся плаванием, потому что так нужно было для осанки. За год Владислав Погребной, сыгравший Колю, завоевал несколько медалей на международных соревнованиях. Однако от участия в паралимпийской команде отказался, потому что ни он, ни его родители не видят мальчика в профессиональном спорте. Он также занимается шахматами, шашками и настольным теннисом. Но родители считают, что ему нужна серьезная профессия, которая поможет мальчику в будущем. Влад любит готовить, часто помогает маме на кухне, посещает разные мастер-классы по кулинарии в родном городе Харькове.

В интервью одному из местных изданий отец Влада признался в одной проблеме, которая стояла у них на пути социализации ребенка. Говоря простыми словами, почему их Владу было трудно с людьми, которых принято называть «нормальными».

– Такие дети очень ласковые. Они всегда обнимаются и целуются, однако то, что хорошо для родного человека, не всегда понравится чужому. У нас были прецеденты, когда из лагеря, где он отдыхал, звонили и говорили, что он там к кому-то полез обниматься, а ребенок не понял такого наплыва чувств. Мы проводили с ним беседы. Последние два года таких замечаний нет, – рассказал его отец.

В общем, дарить любовь налево и направо, просто обнимая людей, которые ему симпатичны, Влада уже отучили. Теперь он практически такой, как все «нормальные» люди. И готовится осваивать прикладную профессию повара. Впрочем, как знать.

Его актерская игра в «Истории Лизы» достойна отдельного внимания. Пожалуй, это именно тот герой, которому на экране веришь безоговорочно. Решительный и бескомпромиссный в своем желании расправиться с жестоким интернатским сторожем Бабаем, нежно скучающий за Лизой в застенках интернатного изолятора, восторженный своей победой пловца в компании сверстников и бескомпромиссно нетерпимый к клейму «дебила». Именно его «я-не-дебил» во время застолья на сельской свадьбе еще долго пульсирует в голове. Актерская работа Влада наверняка еще не раз попадет на полосы газет.

И вряд ли эти дети могли бы даже мечтать о таком, если бы не один человек.

Автор сценария и режиссер Александр Жовна не только рассказал историю ребят с таким диагнозом, он сделал их главными героями повествования, позволив им сыграть драму «солнечных детей» от первого лица.

– Спилберг на такое не решился бы, наверное, – снять в главных ролях детей с синдромом Дауна. Да и не факт, что у него бы из этого что-то получилось, – говорит после просмотра мужчина, сидящий рядом со мной.

У Жовны, судя по реакции зала, очень даже получилось.

Сам он идею создания этого фильма озвучил так: «Чтобы этих людей, которые живут в своем “параллельном мире”, чтобы их чаще замечали. Не в смысле, как “особенных” детей, и что-то там им говорили в спину. А чтобы относились так, как во всем мире. Чтобы внимание нас с вами – так называемой нормы – не обижало их».

Картина снята практически построчно по книге. Смысла пересказывать ее содержание нет. Но даже для тех, кто ее читал, могут быть сюрпризы. В конце концов, образы, нарисованные воображением во время чтения, могут совершенно не совпадать с авторским видением героев.

Да и неважно, была прочитана книга или нет. Этот фильм стоит увидеть. Потому что он не совсем про этих «солнечных людей». По большому счету, это история не Лизы, а нас, по задумке или небрежности высших сил созданных без их 47-й хромосомы. И потому несущих в своем генном коде способность лгать, приспосабливаться и притворяться, обижать, унижать и убивать, при этом захвативших монополию на право определять, что такое «норма развития».

В ноябре «Историю Лизы» покажут в основном конкурсе 25-го юбилейного международного кинофестиваля в Калькутте (Индия) KIFF-2019. Зрители в Польше и Чехии, Словакии, Хорватии, Болгарии и Венгрии увидят его уже в следующем году. Фильм покажут в 14 европейских странах. Для тех, кто пропустил событие, американская кабельная и спутниковая сеть HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения на VoD-платформе в странах Центральной Европы. Жители Украины увидят его на широком экране уже в этом году.

Ирина Нетреба, «УЦ».