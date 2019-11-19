От Кировоградщины хочет отделиться Власовка

Есть в нашей области единственный населенный пункт, который находится на левом берегу Днепра. Это поселок городского типа Власовка, который подчиняется Светловодскому городскому совету. Если глянуть на карту, то видно, каким аппендиксом поселок врезается в территорию Кременчугского района. В 1998 году здесь прошел местный референдум, на котором 97 процентов жителей высказались за переход Власовки в подчинение Кременчугу.

Тому есть исторические основания. Сама Власовка старше Елисаветграда-Кропивницкого почти на двести лет! Первые упоминания о ней датируются 1556 годом. Практически всю свою историю Власовка находилась в орбите Кременчуга, некоторое время подчинялась Чигирину и Екатеринославу. Вплоть до 1963 года была в ведении Кременчугского городского совета. До Кременчуга от Власовки – 10 километров, а до Светловодска – 15 километров, к примеру. Почему поселок передали из одной области в другую? Это было связано с единоначалием при строительстве и развитии Кременчугской ГЭС, которая относится к Кировоградской области. А при строительстве активно использовались гранит и песок из Власовского карьера, как ближайшего к стройке.

Но местные жители всегда были «сепаратистами», тяготели не к Светловодску, а к Кременчугу. Кременчуг все же хоть и райцентр, но такой райцентр, который богаче областных центров типа Кропивницкого. Там десятки мощнейших предприятий – нефтеперерабатывающий завод, вагоностроительный, автомобильный КрАЗ, табачная фабрика и еще множество других солидных производителей. Кременчуг – донор бюджета, а не потребитель, богатый город, в котором хватает работы. Светловодску трудно с ним равняться.

Вот жители поселка, а их более семи с половиной тысяч, и хотят к Кременчугу. Мы об этом писали не раз и не два, но сейчас стоит сказать особо.

Вопрос о присоединении Власовки на официальном уровне рассматривали на сессии Кременчугского районного совета. Вынес его на рассмотрение депутат Дмитрий Колотиевский, сам уроженец Власовки. «Следует восстановить историческую, политическую, географическую, стратегическую справедливость. Это был наш район. Например, их центральная районная больница только в Знаменке, а Кременчуг ближе (имеется в виду госпитальный округ с центром в Знаменке, туда надо обращаться по серьезным поводам, это последствие медреформы. – Авт.). Я сам выходец оттуда и вопрос изучил. Поэтому инициирую обращение», – заявил Дмитрий Колотиевский.

Горячо поддерживает идею и поселковый голова Власовки Анатолий Бабаченко.

«Мы одни в Кировоградской области на левом берегу. Все наши связи – с Полтавщиной и Кременчугом. В 1998 году мы проводили референдум, и 97% проголосовавших было за присоединение к Полтавщине. Сейчас идет реформирование, и есть надежда, что мы вернемся домой», – сказал поселковый голова.

В итоге Кременчугский райсовет принял обращение к Полтавскому областному совету, чтобы он обратился в Верховную Раду с просьбой перевести Власовку в другую область.

Неизвестно, как будут развиваться события дальше, как поведут себя Полтавский областной совет и Верховная Рада, но тенденция намечается опасная. Наша область растянута на весь центр Украины, и, честно говоря, частично не совсем логично. Есть и другие окраинные районы, не только Светловодский, находящиеся в орбите влияния других регионов. Например, главным донором бюджета Петровского района является Центральный горно-обогатительный комбинат из Кривого Рога. Вдруг и там задумаются – а почему бы не примкнуть к тем, у кого больше денег?

Запад Кировоградской области тоже непрост. Помнится, давно один иностранец, путешествуя по нашим краям, был в шоке, узнав, что для того, чтобы из областного центра попасть в некоторые его райцентры, надо заезжать в другие области! Чтобы попасть в Гайворонский, Голованевский, Благовещенский районы, надо заезжать либо в Черкасскую, либо в Николаевскую области. Где еще такое есть? Понятна зависимость этого региона от соседних областей. Возьмем мощный Побужский ферроникелевый комбинат в Голованевском районе. От поселка Побугское до Первомайска – 50 километров. А до Кропивницкого 160 километров, причем по дороге, на одном участке которой можно проехать только на тракторе без риска для техники. По нормальным дорогам туда ехать далеко, за 200 километров! Как вы думаете, легко ли сделать покупки в магазинах, в больницу хорошего уровня попасть, отправить детей учиться? В Первомайске есть филиал кораблестроительного института и медучилище… Кстати, офис Музея ракетных войск, который на территории Кировоградщины находится, располагается в Первомайске!

В общем, ничем хорошим потенциальная ситуация с Власовкой нам не светит. Областным властям надо крепко задуматься над этим.