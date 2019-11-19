Последняя пробка

18 ноября в городе Кропивницком произошло событие, которое в самом прямом смысле не осталось незамеченным для большинства горожан и особенно водителей. В этот день возникла, можно сказать, последняя автомобильная пробка, связанная с работами на путепроводе по Объездному переулку, который в народе давно называют Полтавским мостом.

Правда, она имела запланированный характер и была связана с перекрытием движения по Полтавскому мосту для проведения финишного этапа ремонтных работ, которые проводились начиная с воскресенья, 17 ноября, до вечера следующего дня. Заблаговременно были изменены графики движения троллейбусов и автобусов. Пока ремонтники укладывали верхний слой асфальта на Полтавском и доделывали другие необходимые работы, чтобы мост был полностью готов к эксплуатации, основная транспортная нагрузка легла на арку, где из-за чрезмерного сосредоточения транспорта, причем в обе стороны, как на Новониколаевку так и в центр города, образовались длиннющие «тянучки» по улице Левитского и Эльворти. То есть до и после арки, но здесь необходимо напомнить, что без сооружения арки ни о каком ремонте Полтавского моста на въезде в город не могло быть и речи!

На протяжении практически двух последних лет «УЦ» обеспечивала информационное сопровождение как ремонта моста, так и сооружения арки, посвятив этому около десятка статей. В апреле 2018-го мы писали о том, что мэр озвучил как первоочередную задачу начало реализиции проекта «Арка», без которого нельзя начинать ремонт Полтавского моста. Варианты решения этой задачи с двумя неизвестными появились давно, но выбрать правильный ответ решилась только команда Райковича, а не переложила ее на плечи своих преемников, как это делалось до этого. Мост давно требовал капитального ремонта из-за трещин в несущих конструкциях, и, когда работы начались, транспортный поток перенаправили под старую арку и частично рассредоточили улицами Новониколаевки.

Работы на мосту и арке велись паралельно, что позволило поочередно концентрировать усилия на главных направлениях. Движение по мосту открылось за два дня до Нового года, но работы не были закончены. Необходимо было завершить асфальтирование и оборудование тротуаров, а пауза была использована для проведения основных работ по сооружению новой арки с уникальным по ответственности и исполнению проходом под железнодорожными путями.

Этой осенью «УЦ» сообщила об окончании работ по строительству новой арки, о ее торжественном открытии и даже о новом троллейбусном маршруте, связавшем отдаленные районы Кропивницкого между собой и с центром. Можно было, наконец, приступить и к завершению работ на мосту, благо, и погода помогала в этом году, как могла.

В минувшие выходные движение по Полтавскому мосту перекрыли, работы проводились интенсивно, к вечеру движение по мосту было открыто, но никто этого особенно не заметил, пробки рассосались – и все.

Мы связались с заместителем городского головы Александром Вергуном.

– Рух по мосту було відновлено навіть раніше, ніж планувалося, о 18-30 понеділка. Чому запланували на неділю? Звичайно, розпочати в суботу було б ідеальним варіантом, але потрібно було закінчити облаштування тротуарів. Ми попереджали про тимчасові труднощі, знаючи, що все навантаження ляже на арку, але тепер зрозуміло, що без неї не було б і ремонту мосту.

– І це була остання масштабна пробка в Кропивницькому?

– Мабуть. В усякому разі, ми зробили все від нас залежне.