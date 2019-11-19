Вода опять растет в цене

Водоснабжение в домах и квартирах Кировоградской области вскоре может снова подорожать. Сейчас кубометр воды стоит для нас с вами, простых потребителей, 28 гривен 68 копеек. А может в ближайшем будущем стоить 37 гривен 47 копеек. Конечно, в тариф включено не только водоснабжение, но и водоотведение, канализация по-простому.

Для сравнения – в самом дорогом городе страны, Киеве, тариф за кубометр воды (и водоотведение) сейчас составляет 21 гривню 75 копеек. Меньше, чем у нас. Но вы должны понимать – в Киеве Днепр, из которого берут воду, течет под ногами. А в Кропивницкий воду из того же Днепра тянут почти за 120 километров. Поэтому у нас вода и дороже. Хотя есть такой непростой вопрос. В полуторамиллионном Харькове воду точно так же, как и в Кропивницкий, тянут из двух удаленных источников – из реки Северский Донец водоводом в 40 километров, и вторым водоводом из канала Днепр – Донбасс аж за 140 километров! А тамошняя цена на услуги по водоснабжению. – водоотведению составляет на сегодня 18 гривен 51 копейку.

А у нас скоро может быть 37 с лишним гривен! Генеральный директор ОКВП «Днепр-Кировоград» Роман Илык на пресс-конференции рассказал, как изменится стоимость водоснабжения и водоотведения и, самое главное, почему.

– Нам необходим экономически обоснованный тариф, который позволит предоставлять качественные услуги и получать прибыль. В течение 25 лет наше предприятие ни разу не выходило в прибыль. Мы имели виртуальный доход от государства за разницу в тарифах, но эти средства мы передавали в качестве уплаты долга за электроэнергию. А мы несколько лет назад взяли кредит в Мировом банке и должны выплачивать проценты. Но, если бы мы его не взяли, неизвестно, как бы мы дальше могли работать. Изношенность труб была огромной, многие трубы в городах еще с ХІХ века оставались.

Сейчас новый тариф находится на корректировке в Национальной комиссии по регулированию жилищно-коммунальных услуг. Если комиссия одобрит его, цена за кубометр воды будет составлять 37,47 гривни.

Ответил Роман Игоревич и на претензии к качеству воды от предприятия «Днепр-Кировоград»:

-Мы можем по-разному субъективно говорить о качестве воды. Но прежде всего качество воды определяется действующими нормами – Государственными санитарными правилами и нормами. В них прописан перечень физико-химических показателей, которые определяют, питьевая вода или не питьевая. Хочу заверить всех, что, в соответствии с действующими нормами ГСанПиНа, вода, которую мы поставляем жителям и абонентам, относится к питьевой. Мы проводим постоянный лабораторный, производственный, технический контроль, проводим выборочный лабораторный контроль по разным городам. И все результаты нашего контроля размещаем на нашем сайте.

Что касается субъективного видения, хотелось бы, чтобы вода была лучше, и я поддерживаю это. Именно для этого мы проводим реконструкцию светловодских очистных сооружений, и я уверен, что после реконструкции этих сооружений наша вода будет европейского качества. Другой вопрос, что у нас еще остаются трубопроводы, где есть отложения: песок, ил. Именно для этого производятся повторное хлорирование, консервация воды. Я считаю, что однозначно до конца 2020 года качество воды улучшится, и население это увидит.

Во время, когда Роман Илык с коллегами проводил пресс-конференцию, с десяток горожан скромно митинговали против повышения этого самого тарифа.

Фото CBN.