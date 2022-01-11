Куда щепки летят?

Уже пару недель весь Светловодск гудит – в парке имени Шевченко массово вырубают деревья.

Глава бюджетно-финансовой комиссии Кировоградского областного совета Сергей Коваленко, посетивший на днях Светловодск, опубликовал в социальных сетях весьма красноречивые фотографии с соответствующим комментарием: «Вихідними відвідав Світловодськ, місто з великими рекреаційними можливостями, місто моєї юності. У центрі, поряд із Дніпром, розташований парк імені Тараса Шевченка – “легені міста”. Дерева плекали впродовж десятиліть не одне покоління світловодців. Збурений, побачивши спиляні живі дерева. Невже це результат діяльності нинішнього покоління керманичів міста?»

На первый взгляд, там все законно. Светловодский горисполком своим решением №891 от 10 октября разрешил Светловодскому городскому коммунальному предприятию «Комбинат коммунальных услуг» по итогам обследования деревьев, о чем составлен акт, удалить 115 аварийных деревьев.

Но жители города в один голос твердят, что вырубают крепкие здоровые деревья, обходя действительно аварийные. Группа депутатов городского совета – в частности Александр Покора, Роман Шумейко и Юрий Новак – забила в набат, начали исследовать тему, обращаться повсюду, даже в полицию, чтобы расследовать дело.

Начали искать срезанные деревья. И даже следственно-оперативная группа полиции, не то что депутаты, не нашла их следа! Директор «Комбината коммунальных услуг» Константин Ярош ситуацию не комментирует. Но вроде бы эти дрова были отданы «на благотворительность».

И это притом, что город покупает дрова для отопления школ у частного предпринимателя! Покупает! А тут дармовые дрова, и много…

Вот что об этом говорит на своей странице в Фейсбуке городской депутат Юрий Новак: «“Вишенка на торте” – следственно-оперативная группа зафиксировала отсутствие выпиленной древесины в парке, директор СМКП “ККП” информацию не предоставил, сообщил, что древесина якобы передана в виде благотворительности не поняли кому и на основании чего. Зам городского головы по вопросам ЖКХ также ничего не прокомментировал, начальник управления образования сообщила, что древесину в учебные заведения поставляет ФЛП Самойленко В.А., и откуда он ее берет – неизвестно! Едва не забыл, частичные оплаты за поставленную древесину данному ФЛПу осуществлены, ни одного договора о благотворительной передаче древесины с СМКП “ККП” Управлением образования не заключалось. Сделаем соответствующие запросы, кому же все-таки передана эта древесина, когда, на каком основании, в каком объеме! Надеемся, правоохранительные органы проведут расследование, ну а мы будем контролировать и в дальнейшем данный вопрос».

И эта история не нова! В апреле прошлого года общественная организация «Статья 5» не дала вырубить более 200 дубов в леске неподалеку от Завода силикатных изделий на Кременчугском шоссе. Было открыто дело, которое изо всех сил до сих пор расследуется.

В акте по изучению состояния деревьев в парке имени Шевченко указан диаметр деревьев, подлежащих удалению (копия есть в редакции). Итак, диаметр деревьев на высоте 1,3 метра от земли: акаций – 30 сантиметров, сосна сухостойная – 15-40, сосна лежащая – 20-25 сантиметров (это не упавшие полежать деревья, а вид сосны карликовой с горизонтальной, подушковидной формой). А теперь посмотрите на фото, опубликованное Сергеем Коваленко. На нем пень от спиленного «аварийного» дерева диаметром в метр, но никак не 30-40 сантиметров…