14 лютого 2022 року о 12.00 у приміщенні креативного простору «Пектораль» Кіровоградського обласного Центру народної творчості

(м. Кропивницький, вул. Гоголя, 66/50) відбудеться відкриття тематичної виставки виробів майстрів та фотозони «Під знаком Купідона» до Дня святого Валентина.

Запрошуємо мешканців та гостей міста зробити романтичні світлини у святковій фотозоні, помилуватися декоративними виробами майстрів, отримати позитивні емоції та зарядитись святковим настроєм. На вас чекає веселий квест з Купідоном та майстер-клас із виготовлення «валентинок».

Виставка та фотозона діятимуть з 14 по 19 лютого 2022 року

з 14.00 до 17.00 (субота з 10.00 до 15.00)