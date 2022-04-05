Мав багато планів на життя

На Алеї слави Рівненського кладовища в Кропивницькому, серед таких же героїв російсько-української війни, знайшов днями останній притулок Ігор Завіна. Попрощатися з ним прийшли побратими по війську, кропивничани, а також земляки із приміського села Грузького. Панахиду відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк.

– Він був хорошою дитиною, – розповіла журналістові «УЦ» грузьківська вчителька Валентина Лучанова. – Любив математику, фізику. Закінчивши школу, поступив на фізмат. Їхній клас був дуже дружний. На похорон прийшли багато Ігоревих однокласників. Таке горе… Поговоріть з моїм сином, вони дружили.

– Ігор завжди казав правду в очі, через такий характер і страждав, – доповнив матір Віталій Лучанов. – Востаннє ми бачилися торік восени. Ділилися планами, їх у Ігоря було багато. Він збирався одружитися, хотів бізнесом зайнятися. Після 24 лютого я намагався зв’язатися з Ігорем, не вдалося. Потім дізнався: загинув друг.

Ольга Завіна, мати загиблого, розповіла, що син свідомо став на захист батьківщини – декілька років тому уклав контракт зі Збройними Силами.

– Бо патріот. Військова справа була до душі.

На запитання, коли востаннє спілкувалася із сином, Ольга Завіна сказала, що напередодні його смерті.

– Ігор недавно купив машину. Сказав батькові, щоб користувався нею, – саме час прибрати на кладовищах, де рідних поховано. Ігор і квартиру купив, зробив ремонт. Збирався одружитися. У них така любов була…