Кропивницька художниця Ольга Краснопольська тепер відома за межами міста та області. Це сталося завдяки колажам, які вона створює. Вони присвячені боротьбі українців у війні.

– Перший тиждень війни було важко щось робити, олівці та пензлі навіть у руки не брала. А пізніше якось ввечері під час сирени ввімкнула планшет та почала творити. Це не картини, а ескізи, замальовки, мої відчуття, асоціації, – розповіла Ольга. В основі її колажів – історія та культура України.

А нещодавно художниця, яка в мирний час викладала в дитячій школі мистецтв, вирішила збирати дітей на творчі заняття. «Час закликати птахів перемоги», – написала вона на своїй сторінці у Фейсбук, запрошуючи малечу та батьків. Місцем зустрічі обрала відділ мистецтв бібліотеки Чижевського. Керівниця відділу Світлана Ушакова підтримала ініціативу. Важливо те, що в бібліотеці є укриття, куди можна перейти під час сирени. Так вже було, і діти навіть у сховищі продовжували малювати.

– Вже після першої зустрічі я повернулася додому іншою людиною, – згадала Ольга. – І діти відволікаються від війни, і я заряджаюся їхнім позитивом та безпосередністю.

Діти й місцеві, і з родин вимушено переміщених осіб. Творчі заняття проводяться щочетверга та щосуботи, початок о 14.00. Вік дітей – від шести років. З собою мати папір для малювання й те, чим діти люблять малювати: фломастери, олівці або фарби. Якщо немає, у художниці є власні стратегічні запаси. Оплата: хто скільки зможе – «на підтримку художніх штанів».

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