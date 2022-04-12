Картопля – це просто!

Швидше за все, чекати в нас восени картоплі з районів традиційного вирощування в цьому році не доведеться. Нагадаємо, що це Житомирська, Чернігівська та Сумська області, а білоруська нам і даром не потрібна. Тому маємо вирощувати другий хліб самі, і починати потрібно з посадкового матеріалу.

Як правило, у нас саджають цілу або половинки картоплини, і на ринку її достатньо по ціні 13-15 грн/кг, але вічка мають бути пророщеними. Є й економічніший спосіб посадки – лише вічками. Моя мама розповідала, як у 1946 році бабуся в колгоспній їдальні назбирала рукав від сорочки картопляних лушпайок з вічками, які восени дали повний кузов тритонної вантажівки картоплі.

Вчений-агроном Віктор Гончаров ще учнем масляниківської школи (Кіровоград) зумів отримати з одного кілограма посадкового матеріалу аж 100 кілограмів картоплі, і було це одразу після Другої світової. Тоді продовольча тема теж була актуальною…

«Мені було 12 років, у січні наш учитель, кращий біолог України Сергій Олександрович Тюрін зважив один кілограм картоплі й розказав, як і що робити. Я розрізав картоплину на шматочки з одним вічком, які висадив у ящики з землею. Коли вічка проросли і сформувалися рослини висотою 4-5 см з кореневою системою, я їх акуратно видаляв і садив в окремий ящик, а вічка садив знову, і так до 3 разів. У мене вийшло сто рослин-розсади, тоді було холодно, приморозки аж до 20 квітня, тому розсаду саджав у глибокі лунки та, коли очікувався мороз, присипав землею. Потім сапав, доглядав і восени зібрав урожай – 100 кілограмів».

Віктор Захарович каже, що в нашій засушливій зоні потрібно саджати різні сорти, але на поливі кращий урожай дають пізні, адже ранні сорти не витримують засухи.

Насіння картоплі, яке вирощували науковці, між іншим, у Бородянці під Києвом – найбільша в Україні дослідна картопляна ділянка, ділиться на супереліту, яка через рік росту стає елітою, наступного року – першою репродукцією, потім другою, і врожай поступово знижується. Як правило, народ обходився своїм посадковим матеріалом, але сьогодні можна купити й еліту чи першу репродукцію, потрібно запитувати сортову картоплю, як «Королева Анна» чи інші – продавці знають і підкажуть, рання чи пізня.

Найпопулярніші сорти – «Беллароза», «Королева Анна», «Пікассо», «Рів’єра».

Якщо говорити про засоби захисту – підробок зараз мало, але потрібно купувати в перевірених чи постійних продавців, хоча б і на базарах. Потрібно дотримуватися правил користування отрутами. «Престиж» – гарний для обробітку посадкового матеріалу, взагалі для боротьби зі шкідниками потрібно брати системні препарати, тобто ті, які діють на рослину системно, у процесі зростання. Після посадки обробленої картоплі 3-4 тижні можна не труїти проти «колорадів», але потрібно контролювати й не пропустити масовий вихід личинок.

Доглядання картоплі вимагає уваги та ретельності – обов’язкове кількаразове розпушування грунту, а ось високе підгортання, як у вологих місцевостях, у нас шкідливе, бо збільшується площа випаровування вологи. Глибина посадки – не більше 12-15 см, у кожну лунку бажано класти перегній, до 0,5 кг. Є дуже гарне добриво «Нітрофоска», одну ложку в лунку.

Мабуть, картопля – той продукт, досвід вирощування якого має чи не кожен міський мешканець, тому час звернути увагу на покинуті дачі, на вільні площі в самому місті, не кажучи вже про присадибні ділянки.

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