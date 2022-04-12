Олександрія – все для допомоги!

На минулому тижні Олександрію відвідала представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ірина Веригіна й високо оцінила рівень організації прийому та проживання в місті біженців.

На своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук мер міста Сергій Кузьменко повідомив, що станом на 8 квітня в місті зареєструвалося 3200 переселенців, але насправді їх вдвічі більше. 300 дітей з родин евакуйованих уже отримали можливість навчатися дистанційно, сотні переселенців отримують гаряче харчування, не кажучи вже про їжу та нічліг для багатьох тисяч транзитних втікачів від війни. Більше двох тисяч осіб вже оформили в ЦНАПі документи для отримання фінансової допомоги.

Ми вже повідомляли, що благодійний фонд Сергія Кузьменка «Турбота» зобов’язався забезпечити безплатним гарячим харчуванням переселенців. Як розповів головний представник фонду та президент ФК «Олександрія» Іван Кузьменко, така допомога буде надаватися доти, доки буде потрібно: «Днями було оголошено евакуацію одразу в декількох областях України. Тому потік переселенців, яких зустрічає Олександрія, стрімко зростає. Ми постійно знаходимося на зв’язку із закладами, які забезпечують харчування внутрішньо переміщених осіб, тож стараємося оперативно закривати потреби. Сьогодні ми доставили в їдальні овочі, масло, консервацію. Частина продуктів була надана сільгосппідприємствами району, частина була закуплена в закладах торгівлі».

Олександрія підтримує не лише гостей, але й місцевих силовиків. Як повідомило видання «ОТ», за ініціативи Сергія Кузьменка та фінансової підтримки футбольного клубу «Олександрія» Олександрійський районний відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області придбав три автомобілі «КІА» для несення посиленого чергування під час воєнного стану. Цього вимагає ситуація, оскільки в місті зафіксовано ріст кримінальних проявів, особливо в темну пору доби, тому й зовнішнє освітлення буде вимикатися лише на час повітряної тривоги. Це покращить ефективність роботи правоохоронців.

Місцева влада докладає неабияких зусиль для стабільної життєдіяльності, зокрема й у плані забезпечення пальним. Під час засідання виконкому Сергій Кузьменко повідомив: «Ми попрацювали з керівниками станцій, інформуємо, що була важка логістика, не завжди відповідні служби встигали своєчасно доставити пальне, тому склалася така ситуація. Зараз більшість автозаправних станцій працюють у штатному режимі, і можемо говорити, що ситуацію збалансували».

Це стало можливим і завдяки тому, що за І квартал 2022 року місцевий бюджет Олександрійської громади перевиконано на 14 мільйонів гривень. Вже зараз в Олександрії розпочався поточний ремонт доріг – проводиться фрезерування пошкодженого асфальт­ного покриття на центральних дорогах, після чого буде проводитись їхній ямковий ремонт.

Про активізацію життя громади свідчить і відновлення роботи дитячо-юнацької спортивної школи №2 та секцій громадських організацій спортивного спрямування, до тренувань приступили 842 вихованці, із них 32 дитини, що переїхали до нашого міста із зони бойових дій. Тренування дітей проводяться в тих приміщеннях, де є укриття, а графік занять скоригований таким чином, щоб вихованці встигали повертатися додому до настання комендантської години. Відзначимо, що свої послуги в організації тренувального процесу запропонували кілька спортивних фахівців, які прибули в місто.

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