З поправкою на війну

8 квітня рівно місяць, як міський голова Кропивницького Андрій Райкович був призначений на посаду голови Кіровоградської ОВА, а обов’язки мера почав виконувати Олександр Мосін. Як йому працюється на відповідальній посаді?

– Я б не називав це новою посадою, моя посада як була, так і залишається – заступник міського голови. Та й міський голова залишається, тому що його обрала міська громада. Просто нам, як команді, довірено забезпечити життєдіяльність міста, що ми намагаємося зробити по всіх напрямках в умовах воєнного стану. Наприклад, по житлово-комунальному напрямку ми розпочали асфальтування, використали вже більше 140 тонн асфальто-бетонної суміші, спочатку магістральні напрямки, потім іде вулично-шляхова мережа. Йде активне прибирання, вночі по місту працює механізм, який ми називаємо «Скандія», вона змітає посипний матеріал, а після йдуть МАЗи- пилососи. Користуючись нагодою, закликаю всіх мешканців наводити лад як на вулицях, так і біля приватних домоволодінь.

– Ми справляємося з потоком біженців?

– Так, у місті створено штаб для прийому внутрішньопереміщених осіб, де вони проходять реєстрацію, у штаті є психолог, медичний працівник. Ми людей годуємо по прибутті, розселяємо, хтось тільки ночує та їде далі, а хтось залишається, допомагаємо всім.

– А як з коштами на ці витрати?

– Є відповідні постанови Кабінету Міністрів, які передбачають відшкодування по напрямках, ми займаємося цим питанням, будемо подавати документи на ОДА.

– Тобто до Андрія Райковича. А ви з ним спілкуєтеся по міських проблемах чи справляєтесь самі?

– Ми рулимо цю тему, а взагалі ми адаптовані в спільну роботу з військовою адміністрацією, радимось, працюємо.

– Що передбачається в програмі розвитку інфраструктури міста у воєнний час?

– У будь-якому випадку ми перебуваємо в прифронтовій зоні, тобто Кіровоградщина і Кропивницький працюють і в оборонних питаннях. Зараз усі підприємства, які забезпечують життєдіяльність, працюють у нормальному режимі. У воєнний час все, що стосується цільових програм, переглядається технічною радою. На сьогоднішній день, наприклад, акумулюємо кошти на медичний напрямок, щоб закінчити будівництво операційного блоку в ЛШМД, опрацьовуємо документацію лікарні на Салганних пісках з тим, щоб швидше задіяти.

– А ви враховуєте досвід міст, які потрапили в зону бойових дій?

– Обов’язково! Критична інфраструктура розробляє план технічного прикриття, наприклад, по водопостачанню, у разі припинення постачання зі Світловодська. Це роботи і над стратегічними резервами, які дають можливість чи запас міцності життя в екстремальних умовах. Усі ці питання вирішуються, і найголовніше, що стратегія та алгоритм розроблені. Місто не зупиняється…

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