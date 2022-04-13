Добровольці тероборони зможуть піти на пенсію раніше

Законом № 2121 від 15.03.2022 “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і захисниць України, та надання їм соціальних гарантій” внесено зміни до двох законів (зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року):

до закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

до закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Відповідно до зазначених законодавчих актів особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області