На честь міст, жителі яких проявили масовий героїзм у боротьбі з російськими окупантами – Харкова, Херсона, Чернігова, Миколаєва, Волновахи, Охтирки, Бучі, Ірпіня, Гостомеля та Маріуполя, – посаджено минулої п’ятниці дубки в парку Перемоги в Кропивницькому. Так у нашому обласному центрі появилася Алея міст-героїв України.

– Дерева приймуться, міста піднімуться, Україна житиме, – висловив впевненість голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, який теж посадив деревце.

Взяли участь в акції й переселенці. Олександр Кашлаков (на фото) очолював у Слов’янську заклад культури, брав участь у роботі волонтерського центру. Коли місто опинилося на лінії фронту, евакуювався з дружиною Мариною, сином Сашком та товаришами-волонтерами в Кропивницький. Тут Кашлакови з друзями продовжують займатися волонтерством.

– Не сидимо на місці, організовуємо програми для дітей-переселенців, різні заходи. Днями відкриємо в Кропивницькому волонтерський центр для допомоги тим, хто буде евакуюватися зі сходу чи перебрався сюди, – сказав Кашлаков-старший.

Його родині випало посадити деревце на честь Херсона.

– У сфері культури Херсонщина має тісні стосунки із Слов’янськом. Ми проводили фестивалі в Херсоні, у Скадовську. Для нас велика честь – посадити це деревце.

За словами Олександра Кашлакова, ця акція символізує єдність українців.

– Відчуваєш, що в будь-якому куточку країни ти – вдома.

Того ж дня на площі Героїв Майдану в Кропивницькому на честь міст-героїв пройшла мистецька акція «Кіровоградщина серцем з вами». Хвилиною мовчання вшановано загиблих українців. Прозвучали твори у виконанні оркестрів музичного коледжу, «Концертіно» обласної філармонії та інших. Увертюрою акції стала повітряна тривога, цього разу вона була недовгою.