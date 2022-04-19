Олександрія прощається…

15 квітня стане чорною датою в історії Олександрії… Ввечері цього дня російські агресори вдарили по місцевому аеродрому кількома ракетами, у результаті чого була зруйнована інфраструктура летовища, а також загинули й були поранені військовослужбовці місцевої частини Збройних сил України. Через це 16 і 17 квітня були оголошені днями жалоби.

У понеділок відбулася прощальна церемонія, під час якої міський голова Сергій Кузьменко висловив щире співчуття рідним і близьким загиблих: «15 квітня, у ту жахливу ніч, ми всі – Нацгвардія, рятувальники, тероборона, Нацполіція – хотіли знайти хлопців живими. Але те пекло, яке влаштували нелюди, не дало можливості на життя нашим героям. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисників. Ми дякуємо їм за те, що сьогоднішній день настав. Ми обіцяємо, що ніколи не пробачимо варварам того, що вони зробили з нашими захисниками. Герої не вмирають! Слава Україні!»

У приміщенні БК «Світлопільский», де відбувалася траурна церемонія, олександрійці прощалися з 6 Героями, яких поховали в Олександрії, а також в Світловодську та в місті Калинівка Вінницької області. Назавжди з нами залишаться Олександр Приведенний, 53 роки, 25-річний Денис Карпенко, Анатолій Назаренко загинув у 36 років, а Максим Мельнічок – у 39. Світловодчанин Микола Воложський загинув у свої 25 років, влітку він мав одружитися. Вінничанин Олег Заболотний назавжди залишиться 41-річним.

Свої співчуття родинам загиблих висловила й голова військової адміністрації Олександрійського району Ольга Коріненко.

Командир військової частини Руслан Розенберг сказав, що пишається службою з загиблими, та пообіцяв відплатити ворогу за смерть бойових побратимів.

Після траурної панахиди близько 4 тисяч олександрійців стали на коліна, вшановуючи пам’ять загиблих воїнів-земляків. Символічно, що церемонія прощання проходила під звуки сигналу «Повітряна тривога», яка лише підкреслила незламність духу українського народу.

Під час того ракетного удару ще кілька військовослужбовців отримали поранення, їм надають усю необхідну допомогу в Олександрійській міській лікарні…