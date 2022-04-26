Від влади – для добрих людей

Родина лікарів-анестезіологів Радислав Єрьоменко і Олена Бузаєва разом з двома дітьми приїхали до нас з Лисичанська на запрошення подруги, з якою колись Олена навчалась у Луганську. Прийом був неймовірний – було де жити, що їсти та інше. І дуже скоро парі запропонували роботу. Радислав працює в пологовому будинку, Олена – в Центральній районній лікарні.

– Ми поїхали з Лисичанська буквально за кілька днів після початку війни. Їхали через Краматорськ, Дніпро, від міста до міста, щоб час у дорозі не перевищував п’ять годин, бо довго їхати з маленькою дитиною на руках важко. Так доїхали до Кропивницького, – розповідає Олена Бузаєва. – Тут живе моя подруга, з якою разом училися в медуніверситеті. Вона запропонувала залишитися в цьому місті. Чесно, ми навіть не планували довго тут бути, думали їхати далі, куди очі бачать. Але нас так тепло тут зустріли, стільки людей допомогли з харчами, з одягом, ми відчули тут себе у повній безпеці, що вирішили залишитися, почали шукати роботу. Це ми вдруге тікали від ворожих обстрілів. Перший раз у 2014 році, тоді старшій донечці був рік, з Сєвєродонецька переїхали до Лисичанська, і зараз вдруге, коли синові рік!

А 21 квітня родина отримала ключі від двокімнатної квартири на вулиці Жадова з рук голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Який, до речі, ще на посаді міського голови Кропивницького цей будинок і побудував. Свого часу там отримали квартири родини, деякі з яких були у черзі на житло понад 40 років…

– Медичні працівники для нас у приоритеті, – каже Райкович. З родиною він познайомився під час висадки алеї дубів у парку Перемоги. Дізнався про долю, і рішення було прийнято швидко. – Ми зробили інвентаризацію, подивилися, що в нас з незаселеним житлом, і надали його сім’ї. Це нова, сучасна двокімнатна квартира. Таке помешкання призначене тільки для лікарів.

Для лікарів у резерві ще є 7 однокімнатних квартир. І вже є зацікавлені фахівці з охоплених війною регіонів.

Квартира для родини медиків комфортна, у ній є незвичні для мешканців більшості наших будівель приміщення типу гардеробної, комори, система електричного опалення, склопакети дуже серйозні. Балкон просто неймовірний за розміром. Квартира потребує ремонту, по суті, поки це голі стіни, навіть міжкімнатних дверей нема. Але влада міста допоможе зробити все якнайшвидше. Це підтвердили перший заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін та секретар міськради Олег Колюка після того, як подарували дітям подружжя гостинці. Область також долучиться.