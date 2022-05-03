Гайворонська кафедра

Війна кардинально руйнує стереотипи, зокрема й той, що здобувати вищу освіту можна лише у великих містах. З 19 квітня до числа таких освітніх центрів можна зарахувати й колишній райцентр Гайворон, де на базі Центральної міської лікарні розпочала свою роботу клінічна кафедра хірургічних дисциплін № 1 Донецького національного медичного університету.

Як розповів мер Гайворона Роман Волуйко, дорогу кафедрі з Краматорська до них «проклали» лікарі з місцевих, які приїхали сюди трішки раніше. Міська влада обговорила питання з головним лікарем, підшукала житло, причому лікарям квадратні метри мешканці здають в основному безплатно.

Про організацію роботи в Гайвороні читачам «УЦ» розповів завідувач клінічною кафедрою хірургічних дисциплін № 1 ДНМУ, кандидат медичних наук, доцент Станіслав Жаріков. У місцевій лікарні вимушеним переселенцям від освіти і науки виділили кілька кабінетів, надали доступ до операційного блоку, хірургічного відділення, ультразвукової діагностики і так далі, тобто швидко та без зволікань створили прийнятні умови.

Спеціалізація кафедри – жовчнокам’яні хвороби, грижі, у тому числі пахові, грижі передньої черевної стінки, варикозні хвороби, тобто лазерне лікування варикозних хвороб і лазерне лікування проктологічних хвороб. У Гайворон переїхали лікарі ультразвукової діагностики, лікар-ендоскопіст, фахівець з фіброгастродуоденоскопії та колоноскопії та інші. Кафедра – клінічна, це означає, що вона займається як навчанням студентів, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів, так і практикою в медичних закладах. Працівники кафедри зараз займаються лікарською діяльністю, консультують і дають рекомендації та готують обладнання для лазерних операцій.

Зараз студенти навчаються дистанційно, а лікарі можуть здобувати знання як дистанційно, так і на базі кафедри в Гайвороні. Про остаточне облаштування можна буде говорити пізніше, але перші кроки свідчать, що завдяки передислокації медичного вишу допомога населенню Кіровоградщини вийшла на якісно новий рівень.