Тюльпани війни не бояться

Напередодні Великодня в улюбленому багатьма дендропарку в Кропивницькому відкрився новий сезон – кількома конкурсами для малечі, аукціоном з продажу картин і акцією «Голуб миру». Але, як завжди, чимала кількість відвідувачів чекала на вже звичне захопливе видовище – цвітіння мільйонів тюльпанів.

Цього року через дощі та холодну погоду активна фаза квітіння затрималась, розповіли фахівці парку. На Великдень чимало квітів ще не набрали своєї кращої форми. Але чекати залишалося вже недовго!

Тюльпанів багато, не як в один з рекордних років, коли було висаджено більше 3 мільйонів, але все одно їх чимало – більше мільйона. Цього року здалося, що більшість квітів – спокійних тонів: білі, жовті, більш насичених червоних менше. У різні роки сорти були різні, до 50 сортів, зараз, зважаючи на умови, їх менше, в основному висадили так звані «Махрові пізні» та «Триумф». Зважаючи на погодні умови, вони точно розквітнуть, тому що витривалі.

Також менше в цьому році так званих «міксбордерів» – різних масштабних малюнків із квітів. Та все одно – не проґавте кращі моменти цвітіння в парку!