Про мирське й боже

12 травня відбулося чергове засідання 9 сесії міської ради Кропивницького, на якому було розглянуто бюджетний звіт за 1 квартал поточного року. Цифри ніби непогані, але значно менші, ніж довоєнні, маємо навіть перевиконання плану надходжень, хоча левова частка податків – це податок на доходи фізичних осіб.

Усі розуміють, що спочатку коронавірус, а потім і війна значно скоротили фінансові можливості громад, тим не менше, з бюджету Кропивницької громади на користь держави було вилучено 13,5 мільйонів гривень в рамках «горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів».

Нарешті прийшло свято на вулицю Університетська, 21 – депутати проголосували за прийняття багатостраждального гуртожитку в комунальну власність, засвідчивши перемогу мешканців у боротьбі за квадратні метри з ПП «Вагран» та його патроном.

Оскільки літній відпочинок переважної більшості дітей у Кропивницькому зведеться до перебування на вулицях, депутати підтримали рішення про створення мережі літніх таборів на базі освітніх та спортивно-культурних закладів за наявності там бомбосховищ. Одночасно діти-переселенці, а їх у нас 10 тисяч, будуть сплачувати лише половину вартості за навчання в мистецьких школах громади, а бібліотеками користуватися взагалі безплатно.

Не обійшлося й без політики, депутати Кропивницької міської ради прийняли звернення про засудження агресії РФ, а заодно закликали керівництво місцевої УПЦ Московського патріархату розірвати юридичні зв’язки з материнською церквою в Москві.