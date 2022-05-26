Пенсійні послуги у смартфоні: що може бути зручніше?

Із запровадженням в Україні воєнного стану зросла кількість звернень до головного управління, поданих через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Наразі майже 500 мешканців Кіровоградщини оцінили переваги користування саме такою дистанційною формою комунікації з Пенсійним фондом, адже це: зручно, швидко, економить час та не вимагає зайвих витрат на відвідування сервісних центрів.

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України пенсіонери та застраховані особи можуть дистанційно отримати наступні електронні послуги:

перевірити відомості про трудову діяльність в розділі “Електронна трудова книжка”; перевірити відомості про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), сплачені на користь застрахованої особи страхові внески, набутий страховий та пільговий стаж;

переглянути сформовані листки непрацездатності;

переглянути відомості внесені до електронної пенсійної справи;

заповнити анкету-заяву для автоматичного призначення пенсії;

подати заяву та сканкопії документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії;

подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;

подати актуальні відомості про внесення змін до електронної пенсійної справи;

подати заяву про зміну способу виплати пенсії;

отримати довідки з реєстру застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального страхування з перевірочними QR-кодами;

провести прогнозний розрахунок пенсії за віком за допомогою сервісу “Пенсійний калькулятор”;

подати звернення (запит, заяву) та переглянути стан їх опрацювання.

Роботодавці з “кабінету страхувальника” на вебпорталі мають можливість переглянути дані звітності щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, отримати електронні довідки щодо страхового стажу та заробітної плати працівників для розрахунку виплат за листками непрацездатності тощо.

Як авторизуватися?

Автентифікація користувачів на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal/pfu/gov.ua) та в мобільному додатку “Пенсійний фонд” (після встановлення застосунку на мобільному пристрої) здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ж засобами інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Начальник управління обслуговування громадян головного управління Світлана РИНДІНА