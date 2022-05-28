Как скачать приложение бк Мелбет

Букмекерская контора Мелбет достаточно популярна среди игроков бывшего СНГ. Сайт melbet.com имеет посещаемость порядка 20 тысяч в сутки, что можно признать неплохим показателем. Администрация конторы позаботилась о своих клиентах, разместив в сети актуальное зеркало Мелбет, которое предоставляет беспрепятственный надежный доступ к ресурсу, если по каким-то причинам недоступен основной сайт БК.

Мобильные приложения

В эру мобильного Интернета разработка мобильных приложений стала «золотым стандартом». Букмекеры не отстают от общего тренда. Большинство БК разработали достаточно качественные мобильные приложения, которые предлагают скачать и установить своим клиентам. Мелбет не является исключением из правил.

Главное преимущество мобильного приложения перед мобильной версией сайта заключается в том, что приложение изначально разрабатывается под возможности мобильных гаджетов. В первую очередь учитывается ограниченный размер экрана смартфона. Это главная задача, которую надо решить разработчикам мобильных приложений – как уместить в небольшой размер экрана наиболее важную информацию.

Кроме того, мобильное приложение работает гораздо быстрее, даже при нестабильной связи. Что касается конкретно мобильного приложения Мелбет, то в нем имеется возможность применения ряда пользовательских настроек, которых нет на мобильном сайте БК. Имеется возможность оперативного переключении между различными разделами с целью быстрого заключения пари, что особенно важно при игре в лайве.

Также стоит отметить высокую функциональность и стабильность работы приложения Мелбет, очень удобную и продуманную систему навигации с использованием множества разнообразных фильтров, поиска, живого чата и проч.

Как скачать и установить приложение Мелбет

В БК Мелбет разработаны две версии приложения – для Андроид и для iOS. Скачать приложение для Андроид можно только с официального сайта, поскольку, в Гугл Плэй Маркет нет возможности скачивания мобильных приложений букмекерских контор, т.к., Гугл приравнивает эти приложения к азартному софту, который запрещен политикой конторы. Для iOS приложение можно скачать с App Store.

Чтобы загрузить мобильное приложение для Андроид, необходимо зайти на сайт Мелбет.ком, и внизу страницы открыть раздел «Мобильные приложения». Выбрать опцию «Melbet на Андроид», после чего нажать кнопку Загрузить. Внимание, приложение рассчитано на работу с версией Андроид не ниже 4,1.

После того, как процесс загрузки установочного файла будет завершен, необходимо перейти непосредственно к установке приложения на смартфон. Для этого надо нажать на кнопку Установить, и в появившемся окне разрешить установку с посторонних источников. Когда процесс установки будет завершен, на экране смартфона появится соответствующее сообщение. Для запуска приложения необходимо нажать кнопку «Открыть».

Используя приложение Мелбет, можно не только заключать пари в БК, но также проходить регистрацию, общаться со службой поддержки, просматривать телевизионные трансляции в режиме лайв.

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