Нічого не вдієш, така природа єврейської натури – намагатися жартувати навіть крізь сльози. Тому почну зі старого і, найімовірніше, недоречного анекдота.

– Іде Вовочка порожнім шкільним коридором і бурмоче: «Не розумію, де логіка? Ну, зіпсував я повітря в класі, мене вигнали, а самі там залишилися! Де логіка?»

Не знаю чому, але саме цей анекдот увірвався в голову у зв’язку з критичною ситуацією, що виникла навколо блокади росіянами українського зерна. Звичайно, це богоугодна справа – рятувати від голоду африканських дітлахів. І те, що саме ООН ініціює розблокування українських портів, теж потрібно, важливо й правильно. Але чому під час цих переговорів гинуть українські діти? Їхні життя для ООН менш важливі, менш цінні? Де логіка?

Пане Антоніу Гутерріш, поставте ООН на вуха, доведіть нарешті, що Нації – справді Об’єднані, намагайтеся зупинити війну всіма способами, захищайте від смерті не лише африканських, а й українських дітей. Вимагайте, ризикуйте, вводьте миротворчі війська, не моліться на Статут ООН, думайте про майбутнє планети. І буде вам мир, щастя та зерно – Африці. А інакше потрібно припиняти ці дорогі та марні посиденьки у величезних будівлях на Манхеттені.

Шкода, не чує…

Звичайно, наш уряд після ударів по Вінниці та Дніпру міг би стати в позу та відмовитися від переговорів щодо зерна. Але цього робити не можна в жодному разі! Нам, точніше нашій економіці, розблокування портів вкрай потрібне. Навіть без припинення війни. Порушення агротехнічного циклу для країни смертельне. Тому, стиснувши кулаки, треба довести перемовини до логічного результату за всієї зовнішньої абсурдності ситуації.

Ще один претендент на роль Вовочки з анекдота – конгресвумен Вікторія Спартц, у дівоцтві Віка Кульгейко. Жіночка із села Носівки як для емігрантки вже зробила карколомну кар’єру в Штатах, але явно вирішила не зупинятися. Тему для хайпу обрала безпрограшну – боротьба із політичною корупцією. Але не в США, де навіть за натяк на чиюсь нечисту совість можна отримати такий позов, що доведеться повертатися до Носівки, а в Україні. І об’єктом для атаки місіс Спартц обрала не будь-кого, а праву руку президента Андрія Єрмака.

Словом, наша колишня Віка без суду та слідства вимагає Єрмака звільнити. Залишається тільки розвести руками та запитати: «А ти взагалі хто?» Україна якось сама розбереться, кого й коли звільняти, без цінних вказівок з-за кордону. Прийде час і Єрмака, і Шмигаля, і Гетьманцева – вічних і недоторканних ми не маємо. Навіть якщо це друг дитинства президента та голова СБУ.

І ще. У нас у кожному скликанні Верховної Ради своїх Вік – кілька десятків тільки жіночої статі та півсотні – чоловічої. І ніхто з їхньої бурхливої ​​діяльності проблем не влаштовує. «Нехай клевещуть» – мають право.

Українського мовного омбудсмена звуть не Вовочка, а Тарас. Тарас Кремінь. Адже ми говоримо про вчинки, а не про імена. Так от, на його думку, президент України грубо порушив мовний закон під час зустрічі із всесвітньо відомим актором та режисером Шоном Пенном. Зеленський – який жах! – говорив з американцем англійською, коли був при виконанні державних обов’язків. І тепер наш омбудсмен готовий виписати президентові штраф у 3400 грн.

Можна було б познущатись над цією абсолютно ідіотською заявою твердолобого чиновника, але вражає інше: якою фігнею займаються люди, які непогано живуть за наш рахунок під час війни. Хай би цей Кремінь пішов у окопи й там штрафи повиписував нашим воїнам – вони ж теж на службі.

І насамкінець – ще про одну заяву, вихлоп від якої різко зіпсував повітря у всій країні. 14 липня посольство США у Києві закликало громадян Сполучених Штатів не в’їжджати в Україну, а тих, хто зараз перебуває в країні, – негайно покинути її.

Дивна логіка як на мене. Звичайно, безпека американців для уряду США понад усе, але чи хтось задумався в Держдепі, як відреагують на цю заяву мільйони українців? Наші головні партнери змиються, а ми залишимося? Чимось поганим це пахне.