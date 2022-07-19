Коротке замикання в Знам’янці

5 липня в Знам’янці, на вулиці Лісовий масив, висловлюючись сленгом електриків, добряче «коротнуло». Під час виконання будівельних робіт виник конфлікт, залагоджувати який взялися автоматники в шоломах і бронежилетах. Погодьтеся, що під час війни це виглядає досить дивно, якщо не сказати абсурдно.

Якщо по порядку, то конфліктна ситуація виникла через будівництво на вулиці трансформатора й встановлення опор для прокладки лінії електропередачі, при тому, що на іншому боці вулиці лінія прокладена й дає струм мешканцям від старого трансформатора, який стоїть неподалік вже не один десяток років. До редакції «УЦ» звернувся голова ФГ «Базис» Василь Базалевич і розповів, що за документами, виданими й затвердженими ще в першій половині 90-х років, земельна ділянка площею 4,7 га належить саме фермерському господарству як правонаступнику районної структури радянських часів. Її виділяли саме для будівництва житла, під яке власник надавав бажаючим по 15 соток землі в екологічно чистій зоні.

Поступово утворилася вулиця, ФГ провело комунікації, у тому числі й електричну, яка живиться від трансформатора, встановленого за всіма правилами. Ніби нічого, окрім того, що з якогось часу почали виникати непорозуміння з енергетиками з приводу обслуговування цієї електрики. Чесно кажучи, справа настільки забюрократизована, що розібратися в ній інакше, як через суд, неможливо. Тут задіяні й прості споживачі, і НКРЕКП, і залізниця, і Дмитрівська сільська, а також Знам’янська міська ради. Скарги з обох сторін вже в канцелярії обласної військової адміністрації, причому з абсолютно полярними звинуваченнями.

Василь Базалевич каже про погрози на свою адресу й про порушення його прав розпорядника майном, розташованим на території, яка належить ФГ «Базис», а також про нехтування майновими правами мешканців вулиці. І дійсно, енергетики Знам’янської дистанції залізниці поставили свій трансформатор і електроопори на прибудинкових територіях, тобто приватній власності домогосподарств, хоча готові опори стоять по інший бік вулиці. Він стверджує, що необхідності ставити інший трансформатор, як і протягувати нову лінію, не було, адже це немалі державні кошти, досить було для нового споживача прокласти кабель довжиною кілька метрів, а ще в землі було порушено ділянку газової труби, яка взялася невідомо звідкіля (?!). Зрозуміло, що він вважає дії залізничних енергетиків свавіллям, проти яких почав протестувати. Натомість залізничники, які задіяли для роботи з десяток одиниць техніки і кілька десятків робітників, звернулися за озброєним захистом, про що ми вже сказали.

Начальник виробничого підрозділу Знам’янської дистанції електропостачання Олександр Критін відразу прокоментував ситуацію. Він вважає, що вулиця Лісовий масив – це землі загального користування, на яких залізничники мають право працювати, тим більше зобов’язані виконати замовлення споживача, який за послугами звернувся саме до них (зараз споживач має таке право – обирати надавача послуг електропостачання). Для цього й запланували кошти, розробили проєктно-кошторисну документацію, отримали необхідні дозволи від місцевих рад і провели роботи. Більше того, енергетики вважають, що у «Базиса» всі документи, які підтверджують право власності на землю, застарілі, а щодо електрообладнання, то де-факто «Базис» ним володіє, а де-юре – ні. Енергетики скаржаться, що кілька років їх не допускають до обслуговування мережі, не ясно й з газовиками. Зразу ж виникає питання – як можуть експлуатуватися інженерні мережі без обслуговування, хоча так і є? І друге: з побудовою нової мережі хто все-таки буде обслуговувати стару? Можливо, у цьому й криється конфлікт, тобто володіння мережами, адже це можливість отримувати плату за розподіл? Така казуїстика виходить.

Після кількох годин розмов з учасниками непорозуміння стає очевидним, що розібратися можна лише в суді. Але все ж дивує, як під час війни, коли в країні кожна копійка, кіловат, літр пального та працівник на вагу золота, сторони не змогли чи не захотіли залагодити справу миром, якого нам так не вистачає! Та й чиновники могли б посприяти гасінню конфлікту, а не його поширенню.