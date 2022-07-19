Як твориться під час війни художникам, музикантам, артистам, іншим митцям – про це ми вирішили розповісти на сторінках «УЦ», започатковуючи проєкт «Культурний фронт». Днями поспілкувалися з народним артистом Сергієм Дьоміним.

Співак розповів, що в березні виступав з друзями перед пораненими бійцями:

– Організував захід актор нашого театру Олексій Дорошев. Брали участь Ігор Кодема з театру, студенти музичного коледжу, мій давній товариш – колись працювали в гурті «Контакт» – Олександр Царюк. Я виконував естрадну класику – «Пісню про рушник», «Два кольори», «Чорнобривці». Саша Царюк співав стрілецьких пісень, у тому числі аранжованих спільно з Максом Величком, з Костянтином Пилип’юком. Коли програма завершилася, до нас підходили бійці. Дякували, тиснули нам руки. Це зворушувало…

Крім того, Дьомін брав участь у благодійних акціях біля Depo’t center (разом з учасниками руху «Творчі волонтери») та бібліотеки імені Маланюка (з викладачами і студентами факультету педагогіки, психології та мистецтв ЦДПУ ім. Винниченка). Збиралися кошти на ЗСУ.

– Співали і «Червону калину», й естрадну класику. Не стріляємо, не воюємо, але не осторонь того, що відбувається в країні. «Творчі волонтери» й автомобілі купують для ЗСУ на пожертви.

А ще під час війни Сергій Дьомін розпочав запис пісні із зірковим піаністом-земляком Віталієм Делестьяновим, широко відомим завдяки співпраці з Олегом Винником, Олександром Пономарьовим та участі в проєктах «Танці із зірками» й «Голос країни». Навесні Делестьянов перебував у Кропивницькому, незабаром знову приїде сюди.