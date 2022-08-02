«Культурний фронт»

Деяких художників та співаків ми вже «охопили» своїм проєктом. Дійшла черга до акторів. Наш візаві – актор і режисер в одній особі. Роман Бутовський – художній керівник Кропивницького муніципального театру сатири. Що відбувається за кулісами?

– Напередодні повномасштабного вторгнення рашистів ми готували виставу. Прем’єра мала відбутися в перших числах квітня – до Дня сміху. Але не сталося. Якийсь час ми приходили до тями, як і вся країна. Я й колектив нашого театру допомагали волонтерам, теробороні. Згодом вирішили повернутися до того, заради чого створювали театр, – розповів Роман.

Вже майже місяць триває репетиційний процес – театр сатири готує прем’єру. Спочатку хотіли поставити дещо свіже, написане під час нинішньої війни, а зрештою зійшлися на думці, що про біль, якого сьогодні забагато, розкажуть і покажуть після перемоги. За словами Бутовського, нині працюють над п’єсою українського автора – комедійною, характерною для жанру театру.

– Наша мета – підняти настрій, дух, підтвердити, що ми разом, що в нас спільна мета – Перемога! – сказав художній керівник театру сатири.