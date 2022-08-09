Мирного неба й чистої води!

Наприкінці минулого століття в цій водоймі активно ловили рибу. Сьогодні там можна побачити тільки качок. Вода мутна, зеленого кольору, має специфічний (не дуже приємний) запах. Але є підстави сподіватися, що невдовзі все зміниться на краще.

У понеділок на водоймі в районі Ковалівки, біля 20-ї школи, було проведено науково-практичний захід по очищенню води. Ініціатор – ТОВ «ЕМ Україна». Попередньо студенти ЦНТУ разом з викладачами кафедри загального землеробства підготували спеціальні кульки: глина, в яку були домішані мікроорганізми (поліфункціональний біокоректор). Було виготовлено 2,5 тисячі «колобків». Вони мають очистити півтора гектари водної площі.

– Ці мікроорганізми абсолютно безпечні для людини та тварин, – запевнив засновник «ЕМ Україна» Олег Синельник. – Вони сприяють природному поверненню саморегуляції водойми. Коли біокоректор потрапляє у воду, він розкладає нітрати, нітрити, може чистити водойму від нафти та інших забруднювачів.

Старший викладач кафедри загального землеробства ЦНТУ, кандидат сільськогосподарських наук Микола Ковальов зазначив, що, оскільки водойма закритого типу, перший результат діяльності мікроорганізмів можна буде побачити вже у вересні – жовтні. Місцеві жителі не будуть відчувати запах, вода стане прозорою. Більш детальний аналіз стану води надасть Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ – пообіцяла його керівник Надія Оперчук. Звісно, його співробітники зробили забір води й до проведення акції.

Акцію «ЕМ Україна» «благословив» Олександр Мосін, заступник міського голови Кропивницького. Підтримали викладачі та курсанти Донецького державного університету внутрішніх справ. Дві з половиною тисячі «колобків» треба було кидати у водойму по всьому периметру. «УЦ» не змогла залишитися осторонь. Ми приготували призи для дітей з сусідніх будинків, які також долучилися до заходу. Найдалі метнули кульки Влад та Даша, за що були нагороджені справжніми бейсбольними м’ячами.

Тепер разом будемо очікувати на лабораторні аналізи, які підтвердять ефективність мікроорганізмів. А далі – нам, так сталося, ще чистити та чистити.