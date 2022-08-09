Удар по титану

Останнім часом, несподівано для широкого загалу, загострилася ситуація навколо стратегічно важливого для України гірничо-видобувного і переробного підприємства «Велта» – бюджетоутворюючого для одного з міст області. Такі підприємства, як правило, називають флагманами або титанами місцевої економіки.

З відкритих медійних джерел відомо, що в середині липня співробітники Бюро економічної безпеки через суд отримали право на «тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в ТОВ ВКФ “Велта”». Після цього відвідали головний офіс компанії в Дніпрі та вручили повістку на допит генеральному директору Андрію Бродському. Привід – нібито перевищення податкового кредиту, хоча ця позиція перевіряється ось уже 10 років і жодних зауважень у податкової не виникало. Нагадаємо, що податковий кредит – це податковий стимул, який дозволяє платникам податків віднімати суму отриманого кредиту з загальної суми, яку вони мали сплатити державі. Сума, яку інкримінують компанії, – 28 мільйонів гривень. Це чисто господарське питання, хоча і складне, де фігурують податки на додану вартість, митні декларації, періоди звітності, завищення чи заниження податкового кредиту, періоди сплати й декларування, навіть особливості формування податкового кредиту на період воєнного стану. У спеціальній літературі нюанси навколо податкового кредиту завжди називають помилками, існує навіть методика їх виправлень, тобто є шлях до врегулювання конфлікту, якщо він був.

Можна припустити, що відповідні контролюючі органи отримали команду наповнювати бюджет будь-якими засобами, вишукувати якісь недоречності чи невідповідності в звітності та платежах. Начебто всі все розуміють, кошти для бюджету потрібні, як ніколи, ось тільки складається враження, що не в цих грошах (28 мільйонів гривень) щастя, бо за час роботи «Велта» сплатила близько 575 млн гривень податків, з них 40 мільйонів гривень – з початку повномасштабної російської агресії проти України. При цьому сама держава не повертає компанії ПДВ з початку року, так що це теж питання – хто кому більше винен?

Потрібно зважати й на те, що компанія тісно співпрацює з США, де просто маніакальне ставлення до прозорості та вчасності сплати податків. З іншого боку – компанія є прямим конкурентом РФ у цьому сегменті світового ринку, з чим найчастіше й пов’язують наїзд на «Велту». Опосередковано це підтверджується розв’язаною в російській пресі в цей період кампанією проти конкурента, який має намір покласти край російській монополії на виробництво стратегічного продукту. Є версія, що російський «заказ» і став каталізатором подій. Андрій Бродський в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» розкриває цей план – йому вручать підозру й проведуть затримання, після чого за позовом БЕБ накладуть на активи підприємства арешт і передадуть їх під управління АРМА. АРМА – це Національне Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших надходжень. Бродський припускає, що агентство може передати активи не аби кому, а… російській структурі, яка досі працює в Україні!

Інформацію поширили деякі провідні українські ЗМІ як заклик до вищого керівництва держави захистити компанію від нападок. На її захист став і народний депутат України Андрій Ніколаєнко, колишній губернатор області, який свого часу мав безпосереднє відношення до створення компанії й управління нею.

Можна сказати, що це лише початок історії, оскільки це не єдиний інструмент тиску на «Велту» – можна нашкодити й за допомогою різноманітних позовів, які, за деякою інформацією, вже готуються.

Андрій Бродський дав для «УЦ» ексклюзивне інтерв’ю:

– Усі ці наїзди абсолютно неправомірні. Це ніяким чином не стосується кредитів, це зовсім інші речі. Я пишу все так, як воно є насправді. Є група «товаріщей», яка засіла в правоохоронних органах, у тому числі й недавно створених, таких, як Бюро економічної безпеки, які працюють на ворога.

– Отак відверто?

– Просто відверто, так. Я зараз дуже міркую над тим, щоб звернутися до інших правоохоронних органів і передати інформацію, якою я володію з цього питання. Прошу пробачення, я зараз в Києві, іду на дуже важливу зустріч.

– А якщо коротко, підприємство в області працює?

– Воно працює, платить податки, виплачує заробітну плату. Вчора (2.08. – Авт.) якраз нарахували, тобто все працює. Відзначили День металурга, саме відзначили, а не святкували, бо зараз не до свят.

– Ви розраховуєте на допомогу іноземних партнерів?

– Я на це дуже розраховую.