На Кіровоградщині 3,6 тис. осіб достроково вийшли на пенсію як учасники бойових дій

Законодавча база

Відповідно до статті 115 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Перелік осіб, які належать до учасників бойових дій, визначено статтею 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Який розмір пенсії учасника бойових дій?

Розмір пенсії для учасників бойових дій розраховується для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від тривалості страхового стажу (коефіцієнта стажу), величини заробітної плати (коефіцієнта заробітку), часу виходу на пенсію, права на надбавки та підвищення до пенсії.

Обов’язкове підвищення: для учасників бойових дій передбачено підвищення до пенсії у розмірі 25 % від розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні, розмір такого підвищення становить 506,75 грн (2027,00 грн х 25 %, де 2027,00 – розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений з 01.07.2022).

Мінімальний розмір пенсійної виплати: постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 656 визначено мінімальну пенсійну виплату для учасників бойових дій на рівні 210 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, мінімальна пенсійна виплата з 01.07.2022 складає 4257,00 грн (2027,00 грн х 210 %, де 2027,00 – розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений з 01.07.2022).

Якщо зміниться розмір прожиткового мінімуму – чекайте на перерахунок пенсій

Згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, з 01.12.2022 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність складатиме 2093,00 грн. В зв’язку з цим, з 01.12.2022 органами Пенсійного фонду буде проведено перерахунок пенсійних виплат, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму.

Світлана Риндіна, начальник управління обслуговування громадян головного управління