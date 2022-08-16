Прикладна механіка в тренді

Незважаючи на складні часи, відтік молоді за кордон, обмежені можливості родин, вища освіта на Кіровоградщині розвивається та опановує нові горизонти. Показовим є приклад Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті. Вперше за всю історію вищої освіти в області приватний навчальний заклад отримав державне замовлення, так звані бюджетні місця для нових студентів.

І це далеко не всі новації у цьому навчальному закладі. ЕТІ впевнено тримає першість по впровадженню дуальної освіти – це коли теоретичне навчання за партою та монітором комп’ютера комбіноване з реальною працею на підприємстві за обраним фахом. З цього року дуальна освіта доступна й за спеціальністю «Прикладна механіка».

– Саме за цим фахом поєднання теоретичних знань та прикладних навичок є ідеальним, – каже ректор Економіко-технологічного інституту Ігор Василенко. – Раніше ми за цією моделлю навчали економістів і маркетологів. Але досвід показав, що саме для прикладних спеціальностей дуальна освіта – найкраща. Не секрет, що зараз складні для економіки часи, виробництво і продажі скоротилися, і тим же майбутнім маркетологам стає менше поля діяльності, щоби навчатися й працювати водночас. А ось фахівцям з прикладної механіки – усі можливості.

Дуальна система починається для студентів з третього курсу. Наприкінці другого вони вже проходять практику на заводах – партнерах ЕТІ. Там до них приглядаються фахівці, і ось за підсумками недавньої практики завод «Ельворті» запропонував трьом студентам навчатися дуально, тобто з прицілом, що по завершенні навчання вони будуть працювати на підприємстві на пристойних посадах.

Студенти реально працюють, скажімо, 7 годин на день і годину присвячують опануванню теорії. За зразок цієї системи ми взяли німецьку модель, ми вивчали її на місці в Ерфурті, Німеччина, це один з провідних центрів впровадження дуальної освіти в Європі.

По закінченні курсу дуальної освіти наші випускники будуть складати екзамени та писати проєктну роботу з практичною метою. У комісії будуть як працівники інституту, так і представники заводу. У проєктній роботі мають бути думки щодо покращення роботи заводу, а не просто, скажімо, креслення якоїсь деталі та описання техпроцесу її виготовлення.

У нас вітається співпраця з будь-яким підприємством, не тільки з нашими базовими партнерами «Ельворті» та «Гідросила». Без питань укладаємо угоду, і студент навчається за дуальною формою й потім іде працювати на той чи інший завод, незалежно від його масштабів. Якщо підприємство не має таких можливостей, як наші потужні заводи (немає обладнання такого рівня і т.ін.), йдемо на співпрацю, партнери ЕТІ (той же завод «Ельворті») за договором надають можливості для ознайомлення з процесами, які відбуваються на підприємстві.

Метою дуальної освіти і в нас, і в Німеччині є підготовка підприємством для себе працівника. Підприємство прикладає зусилля, час, кошти. Звісно, це не є якимсь рабством, студент може передумати й піти потім працювати будь-де. Але підприємство зацікавлене, аби студент лишився працювати у них.

На «Прикладну механіку» з задоволенням йдуть вчитися й дівчата. Студентка Євгенія Колеснікова відповіла «УЦ», чому обрала саме цей фах: «Аби зламати стереотипи. Я чомусь не уявляла себе юристом чи бухгалтером, чи десь в салоні манікюру. Тому вирішила спробувати щось незвичне. Нормальна справа. Мені запропонували після практики дуальну форму, хоча починала я з упаковки, потім вже на зборку редукторів потрапила й так далі. Це моє. Бригада так мене прийняла…»