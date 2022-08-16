Вірмени та поляки – це теж Україна

Не тільки етнічні українці, усі, хто мешкає на нашій багатонаціональній землі, долучилися до спротиву російській агресії, кожен на своєму місці. Чим зараз живуть і що роблять для перемоги вірмени та поляки Кіровоградщини, «УЦ» розповіли голови національних громад.

Тигран Хачатрян, голова Спілки вірмен Кіровоградської області:

– Ми з першого дня війни долучилися до допомоги тим, хто її потребує. Одразу почали прийом переселенців і транзитних пасажирів через Кіровоградщину, не відрізняючи, вірмени вони чи інших національностей. У таких місцях, як «Ліана», «Фан-клуб» ми організували роботу з приїжджими.

Також ми відкрили гарячу лінію для людей з інших регіонів, створили й запустили в роботу юридичну службу для тимчасово внутрішньо переміщених осіб.

На вулиці Вокзальній у нас працює центр допомоги, ми чекаємо там на дітей, для них там різні розваги влаштовуємо та заняття.

Багато друзів допомагають нам з харчами, речами.

Взагалі працюємо в посиленому режимі. За останній час ми зробили ремонт у 18 будинках в Новомиргороді, Олександрівці, Олександрії, Добровеличківці, і тепер там мешкають переселенці, усе для них безкоштовно.

Також наша громада вже передала ЗСУ 6 машин. Ми купуємо багато пального для заправки автомобілів нашої армії.

Співпрацюємо з міжнародними організаціями задля допомоги. А в Єревані, біля пам’ятника Шевченку, щотижня відбуваються збори на підтримку України, там збирають кошти та інше для нас, і на Кіровоградщину ця допомога також приходить.

Олександр Полячок, керівник Об’єднання поляків «Полонія» імені Кароля Шимановського:

– Ми з перших днів допомагаємо з організацією евакуації членів нашого товариства, етнічних поляків, які мешкають на Кіровоградщині, до Польщі. Таких не дуже багато, близько сорока, українців до Польщі виїхало більше.

Наша організація отримала допомогу від польського Фонду свободи та демократії, це урядова фундація для підтримки поляків за кордоном, кошти там невеликі, але підтримка важлива. З Польщі отримуємо й іншу допомогу.

Близько десятка членів нашої організації зараз служать у лавах ЗСУ, ми їх підтримуємо, допомагаємо, наприклад, купували захисні шоломи. І, звісно, допомагаємо родинам тих, хто зараз на фронті.