Хто з жінок-пенсіонерок отримає більший розмір пенсії?

Жінкам, які у 2022 році виходять на пенсію за віком, варто знати про можливість отримати пенсійну виплату на 9 % більше. Хто має право на таке підвищення?

Основні умови:

Дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року. Пенсія призначається ВПЕРШЕ.

Законодавча база

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому”. Щомісячне підвищення установлюється в межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

ПРИКЛАД 1:

Громадянка В., 08.03.1962 р. н., 10.03.2022 вперше звернулась за призначенням пенсії за віком за нормами Закону. Оскільки заявниця за призначенням пенсії звернулась ВПЕРШЕ, тобто до цього їй не призначалась будь-яка пенсія, то до пенсії за віком їй буде встановлено щомісячне підвищення в розмірі 9 % зазначеної пенсії.

ПРИКЛАД 2:

Громадянка Н., 12.07.1962 р. н., з 02.07.2018 по 06.07.2018 отримувала пенсію за вислугу років за нормами Закону. З 07.07.2018 виплату пенсії за вислугу років було припинено у зв’язку з працевлаштуванням на посаду, яка дає право на даний вид пенсії.

При досягненні пенсійного віку громадянка звернулася до сервісного центру із заявою щодо переведення на пенсію за віком. У даному випадку щомісячне підвищення в розмірі 9 % до пенсії за віком, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, не встановлюється, оскільки заявниці раніше була призначена пенсія за вислугу років.

Олена Романченко, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області