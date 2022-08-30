Більше працювати, а не розмовляти!

25 серпня відбулася 9 сесія Кропивницької міської ради 7 скликання, яка розглянула кілька важливих для громади питань, у тому числі й пов’язаних з воєнним станом. Хоча в порядку денному сесії стояло близько сотні пунктів, зупинимося на найважливіших.

У зв’язку з виконанням Андрієм Райковичем обов’язків начальника обласної військової адміністрації виникла проблема у проведенні переговорів з НАК «Нафтогаз». Депутати врегулювали це технічне питання, і відтепер право говорити від імені міста отримав перший заступник міського голови Олександр Мосін. Напередодні опалювального сезону це питання набуло надзвичайної актуальності. Нарешті поставлено крапку в діяльності цілого ряду ліквідаційних комісій колишніх комунальних підприємств, таких, як деякі ринки чи «Трест зеленого господарства».

Напередодні навчального року депутати визначилися з режимом харчування в школах. Доки навчання проходитиме в дистанційному чи змішаному режимі, кошти на організацію харчування школярів в міському бюджеті не передбачені, але в разі повернення до денного навчання фінансування буде відновлено. Проблему дефіциту вчительських кадрів будуть вирішувати шляхом заохочення молодих фахівців або вчителів окремих напрямків. Для цього сесія збільшила розмір премії ім. Сухомлинського до 5 тисяч гривень.

На сесії не обійшлося й без гарячих дискусій стосовно передачі дитсадка в селищі Новому для проживання внутрішньо переміщених осіб. Там буде створено КП «Соціальний гуртожиток -2» для евакуйованих з Донбасу людей. Ще одним своїм рішенням сесія міської ради звільнила переселенців від сплати за надання адміністративної послуги при звертанні до ЦНАПу. Для кращої соціалізації в нашому місті внутрішньо-переміщених осіб було прийнято рішення про створення в міській раді відділу по роботі з біженцями, яких вже налічується більше 20 тисяч.

Сесія проходила в жвавому режимі, але депутат Віталій В’язовцев вважає, що депутати мають повернутися до більш активної роботи: «Сесія пройшла нормально, але ми маємо більше спілкуватися з міською владою. Ми давно не збиралися, тому частина депутатів замінила цю роботу спілкуванням на різних інформаційних платформах. Є пропаганда, але є й місцеве самоврядування, яким потрібно займатися, а не розповідати про це».