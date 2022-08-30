Під акомпанемент повітряних тривог

31-шу річницю незалежності Україна відзначила в умовах повномасштабної війни. Цього дня в Кропивницькому було незвично малолюдно – діяли запобіжні заходи на випадок ракетної атаки. Не працювали навіть поштові відділення, але саме ця тема стала однією з провідних під час урочистого мітингу, який 24 серпня все-таки відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Обійшлися без промов, офіційну частину замінила поетична класика у виконанні артистів Кропивницького академічного музично-драматичного театру. Широкою була програма нагородження обласними та міськими відзнаками, а потім очільник ОВА Андрій Райкович і голова обласної ради Сергій Шульга та керівник регіональної дирекції «Укрпошти» Тетяна Капустіна взяли участь у спецпогашенні блоку марок і поштових конвертів, які підготувала «Укрпошта». Цього разу тема популярної акції, у рамках якої вже вийшло дві серії марок, була відповідною: «Вільні, Незламні, Непереможні».

Після церемонії Андрій Райкович дав ексклюзивне інтерв’ю нашій газеті: «Моє привітання дуже коротке й дуже важливе – перемоги нам! Знаєте, одна справа – просто святкувати, а зовсім інша – глибоко розуміти, що означає для великого народу це свято. Це день народження нашої країни, це дійсно свято перемоги добра над злом, перемоги демократії над тиранією. Це ті цінності, які є глибинними, за які варто боротися до останнього, і ми так і робимо».

Майже одразу після мітингу над містом зазвучав сигнал «Повітряна тривога»…